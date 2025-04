Non tutti sanno che c’è una persona che ha istituito un record a L’Isola dei Famosi. Di chi parliamo? Naturalmente di Vladimir Luxuria. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il record di Vladimir Luxuria

L’Isola dei Famosi sta per tornare e quest’anno alla conduzione del reality show ci sarà Veronica Gentili, che prende il posto di Vladimir Luxuria. Stando a quanto si mormora, il programma dovrebbe partire su Canale 5 tra poco meno di un mese e di certo anche stavolta ne vedremo delle belle. Ad affiancare la giornalista, come è stato confermato nelle ultime ore, ci saranno Simona Ventura, nel ruolo di opinionista, e Pierpaolo Pretelli, che debutta come inviato dall’Honduras.

Attualmente c’è ancora molto mistero sul cast di naufraghi, nonostante in rete non manchino le indiscrezioni. A oggi però né Mediaset né gli account ufficiali del programma hanno ancora confermato le voci di corridoio, ma di certo a breve ne sapremo di più in merito ai concorrenti della nuova edizione.

In attesa di scoprire cosa accadrà, vi vogliamo ricordare che c’è una persona che ha istituito un vero record a L’Isola dei Famosi, superando addirittura Simona Ventura. Di chi parliamo? Ovviamente proprio di Vladimir Luxuria. La conduttrice infatti è stata l’unica ad aver ricoperto tutti i ruoli all’interno del reality show. Nel 2008 infatti ha preso parte alla trasmissione come naufraga, classificandosi al primo posto. In seguito nel 2012 Luxuria è tornata in Honduras, stavolta come inviata della nona edizione. Nel 2017, nel 2022 e nel 2023 ha invece ricoperto il ruolo di opinionista. Infine lo scorso anno ha presentato il reality show.

Un vero trionfo dunque per Vladimir, che di certo conosce bene L’Isola dei Famosi e i suoi meccanismi. Il pubblico intanto attende con ansia il ritorno del programma e senza dubbio in molti sentiranno la mancanza di Luxuria.