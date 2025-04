Dopo i rumor delle passate settimane arriva l’ufficialità sul ritorno di Simona Ventura a L’isola dei famosi. Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras.

Simona Ventura torna a L’isola dei famosi

Il ritorno di Simona Ventura a L’isola dei famosi è realtà! Il nome della conduttrice è stato per anni legato a quello del reality show. Simona ha presentato le prime 8 edizioni del “survivor” italiano, che è poi passato dalla sua decima stagione su Mediaset.

Dopo un anno guidato da Vladimir Luxuria, quest’anno il timone è passato a Veronica Gentili. La diciannovesima edizione de L’isola dei famosi, in partenza a maggio, vedrà il ritorno della Ventura nelle vesti di opinionista unica. Ad annunciarlo è stato il sito Dagospia, che ha rivelato che nella giornata di mercoledì 16 aprile si è tenuto lo shooting fotografico.

Dopo essere stata la presentatrice più longeva nella storia del reality, Simona Ventura è tornata come naufraga nel corso dell’undicesima stagione. Ventura prenderà il posto del tandem di opinionisti dello scorso anno: a commentare le gesta dei concorrenti allora c’erano Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Solo qualche giorno fa, intervistata da Chi, Ventura aveva negato le voci di un suo coinvolgimento. “Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale“, sono state le sue parole

L’isola dei famosi, Pierpaolo Pretelli inviato

Il ruolo di inviato sarà invece ricoperto da Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la notizia si è fatto apprezzare come concorrente nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove si è classificato al secondo posto alle spalle di Tommaso Zorzi.

All’interno della casa più spiata d’Italia ha conosciuto Giulia Salemi, che qualche mese fa lo ha fatto diventare padre per la seconda volta. Pierpaolo prende il testimone da Elenoire Casalegno, che ha ricoperto con successo il ruolo di inviata lo scorso anno.

Al momento non si conosce ancora una data di partenza de L’isola dei famosi 19.