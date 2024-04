Isola, nuovi retroscena sul caso Francesco Benigno e su cosa è accaduto

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Si torna a parlare del caso Francesco Benigno a L’Isola dei Famosi. Prima dell’appuntamento di ieri sono emersi nuovi presunti retroscena su cosa sarebbe accaduto.

Isola dei Famosi, nuovi retroscena sul caso Benigno

Si torna a parlare dell’allontanamento di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi. Ieri sera in puntata Vladimir Luxuria ha spiegato le ragioni del reality show. Non ha aggiunto molto di più rispetto a quanto già comunicato, nonostante le difese da parte dell’attore (che ha dato una differente versione. Prima della puntata di ieri, però, a RTL 102.5 Gabriele Parpiglia nel programma Password, ha parlato di quanto successo.

Il giornalista ha spiegato che avrebbe inviato alcuni messaggi per saperne di più e capire meglio la situazione verificatasi a L’Isola dei Famosi. Dal video, che abbiamo riportato qui in seguito, ecco un estratto delle parole di Parpiglia sul concorrente escluso dal gioco:

“(…) Pare che abbia tentato di picchiare con un legno Artur Dainese”, ha detto Parpiglia. Il giornalista ha utilizzato tutti i condizionali del caso, nonostante l’attore abbia spiegato tutt’altro sui suoi account. In puntata tra l’altro non abbiamo nemmeno visto le immagini per comprendere cosa sia successo davvero. Questo perché la produzione de L’Isola dei Famosi ha preferito non mostrarle.

Parpiglia ha anche aggiunto che attualmente Francesco Benigno è ancora in Honduras e non avrebbe alcuna intenzione di tornare in Italia perché non accetta la squalifica. Un qualcosa che lui stesso aveva accennato peraltro sui social.

“E non è tutto: ha pure querelato Elenoire Casalegno perché ha detto in un daytime che si è ritirato…”, ha proseguito Parpiglia a proposito del concorrente de L’Isola dei Famosi.

Successivamente poi Gabriele Parpiglia, sempre a proposito della vicenda che ha coinvolto Francesco Benigno a L’Isola dei Famosi, ha fatto sapere anche di avere espresso un suo parere quando gli è stato chiesto un giudizio, sebbene non faccia più parte della squadra di autori.

Al momento Francesco Benigno non ha commentato queste parole così come quanto successo in puntata ieri sera a L’Isola dei Famosi, ma non è escluso possa tornare a dire la sua.