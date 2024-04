Vladimir Luxuria dà il via a L’Isola salutando Ilary Blasi: “Grazie di tutte le belle parole”

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Inizia per Vladimir Luxuria una nuova avventura legata ancora una volta all’Isola dei famosi. Dopo essere stata naufraga (e vincitrice), inviata e opinionista, adesso è coduttrice. Ma nel suo debutto alla conduzione del reality ha voluto fare un saluto e un ringraziamento a tutti i presentatori che ci sono stati prima di lei e in particolare a Ilary Blasi.

Il saluto di Vladimir Luxuria a Ilary Blasi all’Isola dei famosi

Da poco è partita la nuova edizione dell’Isola dei famosi che vede per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria. Lei è stata una vera e propria protagonista del reality negli anni. Infatti è stata concorrente in un’edizione Rai di Simona Ventura, vincendo. Poi ha avuto modo di ricoprire il ruolo di inviata dall’Isola ed è stata anche opinionista in varie edizioni. Oggi è conduttrice e per lei è una grande emozione.

Ha quindi aperto la puntata mostrandosi molto commossa, ma allo stesso tempo grata a chi l’ha preceduta in questo ruolo. E infatti, dopo i saluti iniziali al pubblico, ha rivolto un pensiero e un messaggio di ringraziamento a tutti i conduttori che ci sono stati prima di lei: Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e ovviamente Ilary Blasi. Il primo saputo è andato ai primi tre:

“Voglio salutare tutti coloro che mi hanno preceduto, a cominciare da Simona Ventura. Con lei ho fatto la naufraga, era il 2008. E poi un bacio a Nicola Savino, con lui sono stata inviata. E un abbraccio grande ad Alessia Marcuzzi che mi ha fatto fare l’opinionista”.

Ma come detto, un saluto e un ringraziamento speciale Vladimir Luxuria lo ha fatto a Ilary Blasi. Con lei è stata per due anni opinionista e ha avuto modo di sentirla anche alla vigilia della puntata. Le due hanno un legame davvero speciale: “E dulcis in fundo, la mia amica. Ieri ci siamo sentite, so che stai lì divanata…sul duo divano divinamente. Grazie di tutte le belle parole che mi hao detto di incoraggiamento. Grazie. Ciao Ilary!!!”.

Vladimir ha concluso ringraziando anche tutti coloro che le hanno inviato messaggi di sostegno.