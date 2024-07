Angela Nasti ha ritrovato l’amore? Stando ai rumor che circolano sul web sembrerebbe proprio di sì! L’ex tronista di Uomini e Donne pare sia molto vicina a un altro calciatore di Serie A e della Nazionale!

Nuovo amore per Angela Nasti?

Tra presunte coppie che nascono o vengono smentite ai protagonisti di Temptation Island (oggi svelato il destino di due protagonisti), non mancano anche i pettegolezzi su alcuni ex volti di Uomini e Donne. Ad attirare l’attenzione su di sé ora è Angela Nasti.

Secondo quanto emerso dal web sembrerebbe che sia fidanzata con un calciatore di Serie A, che quest’anno ha preso parte alla disastrosa avventura a Euro 2024. Ma di chi si tratta?

Angela Nasti in passato ha avuto una relazione con il portiere Pierluigi Gollini e pare abbia avuto un flirt (che non ha mai trovato conferme) con un altro giocatore: Riccardo Sottil. Adesso per l’ex tronista di Uomini e Donne si parlerebbe di una nuova frequentazione. Stavolta si fa riferimento a Gianluca Scamacca. Classe 1999, ha appena 25 anni ed è stato uno degli uomini più rilevanti per la spedizione e vittoria dell’Atalanta in Europa League.

A lanciare lo scoop è stato Very Inutil People, che ha raccontato, secondo diverse segnalazioni, che a far breccia nel cuore di Angela Nasti sarebbe appunto il bomber della Dea. Pare che in questo momento si trovino insieme a Ibiza e in loro compagnia ci sarebbe anche l’ex gieffino Andrea Maestrelli con la sua fidanzata Sveva. C’è da dire che la Nasti e Scamacca non hanno mai condiviso scatti insieme, ma dalle storie postate su Instagram hanno condiviso gli stessi paesaggi, anche oggetti identici o luoghi visitati.

Un utente ha fatto sapere quanto segue: “New coppia Gianluca Scamacca e Angela Nasti. Stanno a Ibiza in quattro, lei, Scamacca, Andrea Maestrelli e la fidanzata. Sono stati anche a Napoli in questi giorni insieme”.

Tra le storie di Instagram poi comunque ci sono tanti piccoli dettagli. La sorella di Chiara Nasti ha condiviso una storia con Sveva e Andrea ha postato degli scatti con il suo amico. E l’auto sembra essere la medesima, osservando le immagini.

Le segnalazioni su Angela Nasti e Gianluca Scamacca

Ma non solo Very Inutil People, qualcuno ha scritto anche a Deianira Marzano per sapere qualcosa a riguardo. L’influencer ha confermato il pettegolezzo con queste parole: “Sì, stanno insieme e sono una bellissima coppia. Confermo”.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Angela Nasti e Gianluca Scamacca

Nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia, ma secondo i rumor sarebbe nato un nuovo amore. Questo farebbe pensare quindi che il calciatore, che fino a maggio era legato con Flaminia Apolloni, abbia voltato pagina. Ma anche in questo caso non c’è alcuna certezza e tutto sembra da prendere con le pinze, anche se avrebbero smesso di seguirsi sui social. Attendiamo news!