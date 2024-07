Divertente parodia lanciata sui social dai Gemelli di Guidonia! Il terzetto ha pubblicato un video con la sigla rivisitata (e tutta da ridere) di Temptation Island!

La parodia della sigla di Temptation Island

Temptation Island è un vero e proprio fenomeno televisivo in grado di far chiacchierare sia i fan più accaniti, ma anche coloro che non hanno grande interesse per la trasmissione. E mentre i rumor sulle coppie non si placano, i Gemelli di Guidonia sono diventati virali sul web per un video dedicato al programma.

Nel dettaglio il trio canoro formato da Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, conosciuti appunto come i Gemelli di Guidonia, hanno realizzato un filmato simpatico che sta circolando sui social e ha già raccolto tantissimi consensi. Nel video in questione hanno pensato bene di riproporre la sigla di Temptation Island in chiave rivisitata.

Ricordiamo che per tutte le edizioni la colonna sonora del reality show è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna. Un vero e proprio successo, che da parte dei Gemelli di Guidonia ha subito… qualche “piccola” modifica! Ecco come è cambiato il testo:

“Ma guarda te se uno va fin là e tutta l’Italia vede che ce stai a provà. Fosse per me non ci andrei mai. Tanto mia moglie me l’ha detto chiaro ‘Sai, le corna già ce l’hai”.

Una trovata davvero geniale e tutta da ridere, che ha già avuto numerosi consensi e c’è chi la propone come sigla originale!

Il destino di Christian e Ludovica

Sigla rivisitata a parte, stamattina nei profili social e sui siti ufficiali di Temptation Island abbiamo finalmente scoperto com’è finita tra Christian e Ludovica. Sono tornati insieme dopo il falò di confronto?

La risposta a questa gettonatissima domanda è NO! Lui dopo aver scoperto gli atteggiamenti avuti dalla sua ormai ex fidanzata a Temptation Island ha chiesto di vederla. Ed è qui che ha potuto rivedere e scoprire anche delle nuove immagini sulla vicinanza di Ludovica al single Andrea. Questo ha spinto Christian a uscire da solo.

Oggi sono tornati insieme? La risposta è negativa! Christian ha smentito l’idea di Ludovica (la quale ha dichiarato che il suo ex vorrebbe tornare con lei) e si è detto molto deluso. Dall’altra la fidanzata di Temptation Island ha svelato di aver avuto modo di parlare con Christian, ma il loro amore oggi è finito. Peraltro ha cambiato casa e, a quanto pare, anche lavoro.

Sempre Ludovica ha ammesso che dopo la fine di Temptation Island avrebbe risentito il single Andrea, ma tra loro non è scattata la scintilla come qualcuno aveva ipotizzato.

Ricordiamo che la prossima puntata di Temptation Island va in onda giovedì e non mancheranno i colpi di scena!