È stata denominata Walk for Peace, la marcia per la pace, quella che 19 monaci buddhisti stanno intraprendendo attraverso gli Stati Uniti. A piedi nudi e in silenzio, camminano per diffondere un messaggio di pace e amore.

Cos’è la Walk for Peace

In queste settimane ad emozionare il mondo intero è quella che stata denominata Walk for Peace, la marcia per la pace. Ma di cosa si tratta e perché se ne sta parlando in tutto il web? Tutto è iniziato lo scorso 26 ottobre, quando un gruppo formato da 19 monaci di tradizione buddhista vietnamita ha deciso di intraprendere un cammino per tutti gli Stati Uniti.

Partiti da Fort Worth, in Texas, il gruppo sta marciando a piedi nudi, in silenzio e sta attraversando il paese intero. La meta è Washington DC e solo di recente i monaci hanno raggiunto metà del percorso. Due di loro seguono addirittura una pratica ascetica antichissima, che prevede il non potersi mai sdraiare. Possono solo camminare, stare in piedi o sedersi, anche durante la notte.

L’obiettivo della Walk for Peace? Portare un messaggio di pace, gentilezza e compassione al mondo intero. Oltre 3.700 sono i chilometri previsti, da terminare in tre mesi. La marcia è anche un atto di protesta contro i conflitti e tappa dopo tappa i monaci vengono accolti da migliaia di persone, con le quali parlano, invitandole a riscoprire il valore della non violenza.

«Vogliamo arrivare a Washington DC perché è il cuore della nazione e raggiungendo il cuore della nazione, crediamo di poter raggiungere il cuore di tutti gli americani negli Stati Uniti», ha affermato Neeraj Bajracharya, l’addetto stampa della marcia.

A oggi il gruppo ha attraversato il Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Georgia. Una volta a Washington DC, i monaci chiederanno al Congresso di riconoscere il Vesak, giorno della nascita e dell’illuminazione del Buddha, come festività federale.

CREDITI FOTO: profilo Instagram walkforpeace.usa

