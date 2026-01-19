La storica pace tra il “Il King dei Paparazzi” Rino Barillari e l’icona del cinema mondiale Gérard Depardieu approda in TV. Questa sera, alle ore 18:00, Alberto Matano trasmetterà le immagini esclusive della riconciliazione a La Vita in Diretta. In studio, a svelare i retroscena dell’incontro, ci sarà anche il Direttore di Novella 2000 Roberto Alessi

Pace fatta a Via Veneto: tra Barillari e Depardieu torna il sereno

L’Esclusiva: la telefonata al Direttore di Novella 2000

Tutto nasce da un consiglio prezioso e da una telefonata carica di emozione. Rino Barillari ha voluto chiamare personalmente il Direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, per dare la notizia che via Veneto aspettava da mesi: “Caro Roberto, abbiamo seguito il tuo consiglio: abbiamo fatto pace. Mi ricordo quando era successo questo fatto, questo incontro terribile tra me e Gérard Depardieu in Via Veneto a Roma, che tu avevi fatto un servizio in cui ti raccomandavi di non andare avanti con denunce e con livori. Così ci siamo ritrovati proprio al bar e abbiamo firmato per rimettere ogni querela e chiudere la faccenda”.

La risposta del Direttore Alessi: “È un’infinita gratificazione che due mostri sacri — il ‘King of Paparazzi’, come lo chiamava Federico Fellini, e un attore con un talento mondiale riconosciuto da Parigi a Hollywood come Gérard Depardieu — abbiano ritrovato il sereno.”

Dalle denunce agli abbracci: cala il sipario sul caso

Il lungo inverno tra il “Re dei Paparazzi” e il colosso del cinema francese si è sciolto definitivamente all’Harry’s Bar, proprio dove tutto era iniziato. Assistiti dai rispettivi legali, i due si sono incontrati oggi, lunedì 19 gennaio, per mettere la parola fine a una battaglia legale che sembrava insanabile. Riavvolgiamo il nastro: era il maggio 2024 quando un servizio fotografico si trasformò in rissa. Depardieu, infastidito dai flash, reagì con pugni e lancio di ghiaccio, mandando Barillari in ospedale con 10 giorni di prognosi. Tra gli insulti dell’attore (“Italiens merde”) e l’orgoglio del fotografo (“I’m from Calabria”), la vicenda finì dritta in tribunale con denunce e controdenunce.

“Mai stati nemici”: il perdono dei due grandi

Oggi la scena è stata radicalmente diversa, come riporta l’agenzia Ansa, Barillari, con la sua iconica cravatta arancione, ha accettato le scuse dell’attore e ha ritirato la querela. Di riflesso, è caduta anche la controdenuncia per violenza privata presentata dalla compagna di Depardieu, Magda Vavrusova.

Il commento di Depardieu: “Tutto bene. Rapporto ristabilito. Ma io non ho mai avuto niente contro Barillari”, ha sussurrato l’attore in francese lasciando il locale. Il commento di Barillari: “Oggi ho ritirato la denuncia per rispetto a un personaggio che amerò sempre come grande attore. Ci siamo abbracciati come fossimo due ragazzini degli anni ’60”.

Le ombre di Parigi

Nonostante il sorriso ritrovato a Roma, per Depardieu l’orizzonte resta complesso. Se il capitolo Barillari si chiude con una stretta di mano, l’attore 76enne deve ancora affrontare le conseguenze della recente condanna a 18 mesi inflitta dal Tribunale di Parigi per fatti risalenti al 2021. Un contrasto netto tra la pace ritrovata nella Dolce Vita romana e i problemi giudiziari che lo attendono in patria.

L’editoriale del Direttore di Novella 2000, del 2 Luglio 2025