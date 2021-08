1 L’addio di Walter Nudo al piccolo schermo

Walter Nudo ha vinto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Dal 2018, però, non lo abbiamo praticamente più visto in TV. Come mai? Lo ha spiegato lui stesso nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera. Alla domanda dell’intervistatore: “Il suo è davvero un addio?“, la celebrità ha risposto così:

Sì, dalla televisione che ho fatto sì. Ho chiuso. Mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente.

Si tratta di un cambiamento di vita necessario, per Walter Nudo, in modo da essere più felice. Sostiene che molti penseranno che si sta ritirando perché può permetterselo grazie al soldi che possiede. Lui, tuttavia, nega e afferma di non essere ricco:

Non sono ricco. C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo. No, serve un’altra scusa. Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi. Il dolore non è evitabile nella vita, la sofferenza sì. E tanti momenti felici fanno un giorno felice, tanti giorni fanno una settimana, tante settimane un mese, tanti mesi un anno e tanti anni fanno una vita felice. Possiamo averla tutti.

Ma a cosa è dovuta esattamente questa nuova consapevolezza? Cosa si nasconde dietro la ragione del suo abbandono della TV? Continuate a leggere per scoprirlo…