Wanda Nara: età, altezza, origini, fidanzato, Instagram e Twitter

Wanda Nara biografia età altezza e origini

Chi è Wanda Nara? Wanda, 1 metro e 73 centimetri di altezza, avendo origini sudamericane nasce a Buenos Aires, in Argentina, il 10 dicembre 1986. Ha una sorella modella di nome Zaira. Per quanto riguarda, invece, il percorso scolastico sappiamo che ha la licenza media, ma pare non aver terminato gli studi superiori.

La carriera inizia all’età di 19 anni quando comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo come showgirl e modella. Nel 2005, invece, prende parte alla stagione teatrale estiva della rivista Humour and Custodia, mentre l’anno successivo recita nella rivista Re Corona. Inoltre ha posato nuda per vari giornali e ha condotto una serie di programmi televisivi. Tuttavia, la fama nel suo paese la raggiunge attraverso la presunta relazione con Diego Armando Maradona e uno scandalo a luci rosse. Infatti, a sua insaputa, viene rilasciato sul web un suo video privato.

Wanda Nara, dopo aver scritto il libro Campione in campo e nella vita, dedicandolo all’ex marito Maxi Lopez, si trasferisce in Italia. Qui si fa conoscere come procuratrice sportiva, nel 2014, di Mauro Icardi. Dal 2015, poi, inizia a gestire la società World Marketing Football S.r.l, che cura l’immagine del giocatore. Infine, nel 2018 sostituisce Melissa Satta alla conduzione di Tiki Taka e l’anno seguente incide un brano dedicato all’Inter insieme al cantautore Davide De Marinis.

Come riporta anche il sito Che Donna, la presentatrice ha una grande passione per i tatuaggi. Sull’avambraccio destro, infatti, ha tatuato il nome Francesca, ovvero quello della figlia avuta con Icardi. Su quello sinistro, invece, ha una croce e poco sopra un leone, simbolo della sua famiglia. Sotto il seno, poi, troviamo l’icona di un aereo. Sul polso sinistro, ha disegnato un cuore con accanto il nome Mauro.

La vita privata: fidanzato, marito e figli

Scopriamo, ora, qualcosa in più sulla vita privata di Wanda Nara partendo dalle sue relazioni sentimentali. Nel 2008 ha sposato l’allora fidanzato Maxi Lopez a Belgrano. La coppia, nel corso degli anni insieme, ha avuto tre figli: Valentino (2009), Costantino (2010) e Benedicto (2012). I due, purtroppo, decidono di divorziare dopo appena cinque anni di matrimonio. Intorno allo stesso periodo, la showgirl rende pubblica e ufficiale la relazione con Mauro Icardi. Nel maggio 2014 diventano marito e moglie e l’anno successivo nasce la loro prima bambina Francesca. Il 2016, invece, vede la nascita di Isabella.

Wanda Nara non ha mai un momento di pace. Infatti, dopo la presunta crisi con il marito e il processo a cui ha dovuto far fronte, non si placano le liti con la cognata Ivana Icardi. Infatti, quando quest’ultima ha preso parte al Grande Fratello Vip italiano, la presentatrice l’ha querelata per le parole usate contro di lei:

A seguito dell’ennesimo ingiustificato attacco televisivo patito nel corso del programma Grande Fratello, sulla quale si riserva ogni azione, la Sig.ra Nara Wanda ritiene opportuno comunicare che, nei mesi scorsi, ha querelato la Sig.ra Icardi Ivana per diffamazione. Atteso che le diverse interviste rilasciate ed i numerosi post pubblicati sui propri profili social nell’ultimo periodo apparivano gravemente lesivi del suo onore e della sua reputazione. Inoltre, alla luce delle modalità con le quali la predetta continua a strumentalizzare questa vicenda, valuterà ogni opportuna ed ulteriore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato. Infine, diffida la Sig.ra Icardi Ivana a non utilizzare il nome e l’immagina suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici. Invitandola – al contrario – a puntare esclusivamente sulle proprie capacità professionali.

Dove seguire Wanda Nara: Instagram, Twitter e profili social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Wanda Nara sembra avere tutti i profili social più importanti. Su Twitter, l’account meno utilizzato, ha solo mille e cinquecento seguaci, mentre la pagina Facebook ne conta 40 mila. Su Instagram, infine, la troviamo con quasi 6 milioni di followers.

