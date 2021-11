Su Instagram Wanda Nara posta una foto del suo ex Maxi Lopez. In tanti l'hanno interpretata come una stoccata a Mauro Icardi

La foto di Maxi Lopez postata da Wanda Nara

Wanda Nara nelle foto insieme all’ex Maxi Lopez e Mauro Icardi

Ennesimo capitolo di uno dei gossip più roventi del momento, con protagonista Wanda Nara e Mauro Icardi. Dall’Argentina sono sicuri e convinti che in realtà tra i due sia in atto una nuova crisi. Momento delicato che li avrebbe ancora allontanati. Nelle scorse ore sui social la procuratrice ha postato una foto su Instagram dove tira in ballo il suo ex Maxi Lopez, con cui ha avuto tre figli: Valentino, Benedicto e Constantino. Nella foto in questione si vede appunto il suo ex compagno insieme ai bambini che hanno avuto insieme e l’attuale fidanzata. Daniela Christiansson, tra le tante cose, presto diventerà sua moglie.

Nell’immagine oltretutto Wanda Nara ha aggiunto delle emoticon: un cuore e delle mani giunte. Ebbene sì, dopo le frizioni del passato tra Wanda e Maxi Lopez è tornato il sereno e ora i due sono in rapporti distesi. A dimostrarlo anche il fatto che, quando c’è stata la prima crisi tra Wanda e Mauro, Maxi è volato a Parigi per permettere ai due di risolvere i propri problemi e occuparsi dei figli.

Quella di oggi è quindi una chiara stoccata a Maurito? È ciò che pensano in tanti alla visione di questa storia Instagram, che vi riportiamo qui di seguito…

La storia Instagram di Wanda Nara

Il messaggio a detta di molti è più che chiaro e manifesta una chiara rottura tra Wanda Nara e Maurito Icardi. Ma come sono arrivati a questo punto i due, dopo l’annuncio della riappacificazione delle scorse settimane?

Sembrerebbe che a scatenare il tutto, secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana, siano stati dei messaggi su Telegram tra il bomber argentino e l’attrice China Suarez. Secondo quanto riportato, infatti, parrebbe che i due si siano risentiti di nascosto, ma lui abbia dimenticato di cancellare la conversazione. Wanda Nara si è accorta di tutto, ha rifatto le valigie per tornare a Milano, ancora una volta.

Gelo totale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La relazione tra i due sembra essere sempre più al capolinea oppure ci sorprenderanno con un nuovo colpo di scena?