Temptation Island, gli spettatori notano un errore nel montaggio di una scena (VIDEO)

Debora Parigi | 18 Luglio 2023

Errore in fase di montaggio a Temptation Island, gli spettatori hanno infatti notato un particolare in una scena di Mirko

L’errore di montaggio nella quarta puntata di Temptation Island

Gli spettatori di Temptation Island non sono solo attenti alle storie delle coppie protagoniste del programma, ma notano anche dei dettagli che in realtà non sono importanti per la narrazione. Però poi se ne parla lo stesso.

Nella quarta puntata abbiamo visto il falò dei fidanzati in cui Mirko ha visto i video della fidanzata Perla col single Igor. E quelle scena lo hanno fatto molto arrabbiare. Quindi una volta concluso il falò, i fidanzati sono tornati nel loro villaggio e Mirko si è mostrao molto provato. Ma quello che il pubblico ha notato è un’altra cosa.

In pratica hanno visto che Mirko è rentrato nel villaggio con i sandali (infatti sulla spiaggia era scalzo). Ha quindi percorso il vialetto d’ingresso fino ad arrivare alla cucina esterna. A quel punto la scena ha mostrato che lui era sempre vestito nello stesso modo, ma indossava le scarpe chiuse bianche. Quindi c’è un errore.

Lui esce con i sandali e dopo pochi secondi ha le scarpe da ginnastica. #TemptationIsland pic.twitter.com/VyRsaD6jzK — Lady Zeta 🌹 (@AzzetaZeta) July 17, 2023

Alcuni utenti hanno pensato che si trattasse di una scena girata più volte, quindi che ci sia della finzione nel programma. In realtà è solo una distrazione nel taglio della scena. Dal video non si percepisce il taglio, ma sicuramente c’è stato nel montaggio. Sicuramente la scena intera ripresa dalle telecamere di Temptation Insland vedeva Mirko andare in casa e mettersi le scarpe prima di tornare fuori. Ma appunto i tecnici l’hanno tolta perché non influente ai fini del racconto.