Wax si cala i pantaloni e mostra il lato B con la scritta “Eat me baby one more time” a Capodanno in Musica

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Gennaio 2024

wax

Durante la nottata di Capodanno Wax è salito sul palco di Capodanno in Musica ed è stato protagonista di una trovata delle sue. Il giovane artista a un certo punto dell’esibizione ha abbassato i pantaloni e mostrato delle mutande con una scritta molto particolare!

Wax mostra il lato B

La notte di Capodanno su Canale 5 con lo spettacolo Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci, ha visto la partecipazione di diversi ospiti tra cui anche Wax.

L’ex allievo dell’ultima edizione di Amici ha realizzato una performance che ai più è passata probabilmente inosservata, ma che sta facendo chiacchierare sul web. Wax mentre cantava il suo brano, dopo lo scoccare della mezzanotte, è stato protagonista di un singolare episodio.

Forse euforico per l’arrivo del nuovo anno e felice di festeggiare, Wax ha regalato un momento piuttosto particolare: ovvero si è calato i pantaloni e mostrato il lato B. Entrando nel dettaglio tutto si è verificato dopo la mezzanotte intorno alle 2 del 1 gennaio 2024.

Mentre su Rai 1 Amadeus congedava il pubblico, su Mediaset il live è proseguito e appunto tra gli artisti è arrivato Wax. Sul palco con un paio di jeans piuttosto larghi, una camicia di jeans sbottonata si è esibito ammiccando con il pubblico. Poi a un certo punto ha dato le spalle ai presenti e ha slacciato i pantaloni, scesi un po’ giù e mostrato le sue mutande con una scritta rossa:

“EAT ME BABY ONE MORE TIME”, ovvero “Baby mordimi ancora una volta”, come mostra il video sottostante e gli screen raccolti a seguire…

La trovata di Wax a Capodanno in Musica

Poco dopo come se nulla fosse Wax ha proseguito il suo momento, raggiunto poi da Federica Panicucci per un piccolo saluto prima di congedarsi. Sebbene magari sia un po’ passata in sordina sta cosa, in generale sul web se n’è parlato tanto e non è mancata l’ironia da parte degli utenti sui social.