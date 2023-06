NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2023

Amici 22

Il gesto di Wax non passa inosservato

È trascorso esattamente un mese da quando Amici 22 si è concluso e ormai i protagonisti del talent show sono tornati alle loro vite di sempre. Di certo uno degli allievi più amati di questa edizione è stato Wax, che al momento si sta concentrando a pieno sulla sua carriera. Il cantante infatti ha rilasciato il suo primo EP, che sta ottenendo un ottimo successo, e nel mentre ha dato il via al suo tour instore. In queste settimane così l’ex allievo di Arisa sta incontrando il pubblico che negli ultimi mesi l’ha sostenuto, e non sono mancate le emozioni nel corso dei vari firmacopie.

Proprio in uno degli ultimi appuntamenti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Matteo infatti si trovava a Taranto per il meet con i fan, quando a un tratto qualcuno ha fatto riferimento ad Angelina Mango, con la quale il giovane artista ha stretto una bellissima amicizia. A quel punto, a sorpresa, il cantante ha iniziato a cantare Ci Pensiamo Domani, l’amata canzone di Angelina. Il video del momento naturalmente ha fatto in breve il giro del web, e ha infiammato i social.

Solo di recente intanto Wax ha parlato proprio del suo rapporto con Angelina Mango, e in merito ha affermato:

“A settembre è iniziata una amicizia molto bella. Mi ha subito colpito perché non avevo mai conosciuto una persona con questa mentalità, con una grande immaginazione. Ad esempio ci sono stati momenti in cui insieme ci inventavamo la presenza di mostri nel giardino della casetta. Oppure lei mi diceva ‘guarda la luna sembra un formaggio’. Erano le nostre vie di fuga dallo stress. Ci ha aiutato molto l’immaginazione e naturalmente la musica. Un feeling nato piano piano, una amicizia rafforzata dalla convivenza. Condividere insieme tante emozioni crea un rapporto indistruttibile”.