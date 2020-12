Chi è Mika? Età, altezza, canzoni, fidanzato e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo sul cantante Mika: età, altezza, fidanzato, Instagram, film, programmi televisivi, album e figli.

Chi è Mika

Nome e Cognome: Michael Holbrook Penniman Jr. (in arte Mika)

Data di nascita: 18 agosto del 1983

Luogo di Nascita: Beirut (LIbano)

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 91 centimetri

Peso: 75 kg (fonte tutorialguidacomefare)

Segno zodiacale: Leone

Professione: cantante e showman

Fidanzato: Mika è fidanzato con Andreas Dermanis

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @mikainstagram

Mika biografia età e altezza

Chi è Mika? Pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., 1 metro e 91 centimetri di altezza, nasce a Beirut, in Libano, il 18 agosto 1983. Terzo di cinque fratelli, all’età di un anno si trasferisce a Parigi con la famiglia. Per quanto riguarda il percorso accademico, una volta spostatosi a Londra, frequenta il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e il Royal College of Music. Tra le lingue da lui parlate troviamo l’inglese, il francese, l’italiano, il cinese, lo spagnolo e l’arabo.

La carriera musicale inizia nel 2007 quando pubblica il primo album Life in Cartoon Motion, da cui viene estratto il singolo Grace Kelly. Il successo, nello stesso anno, gli permette di essere invitato come ospite al Festival di Sanremo. Il secondo singolo, Relax (Take It Easy) ha un successo strepitoso in tutto il mondo. Prima di intraprendere il tour mondiale rilascia anche Big Girl (You Are Beautiful) e Lillipop. Il secondo album Mika lo rilascia nel 2009 con il titolo The Boy Who Knew Too Much. Tra le tracce più celebri ricordiamo: We Are Golden, Rain e Blame It on te Girls. L’anno seguente, insieme a RedOne, incide Kick Ass (We Are Young).

Nel 2012 il cantante pubblica The Origin of Love, preceduto dalla canzone Celebrate. Nella produzione collabora con Ariana Grande e Pharrell Williams, tra gli altri. Dal 2013 entra nella giuria di X Factor Italia, oggi giunta alla tredicesima edizione. Molte trasmissioni lo vogliono ospite per parlare con lui e di lui. Nel 2015 pubblica l’album No Place Like Heaven, che contiene: Good Guys e Staring at The Sun. Tra il 2016 e il 2017 conduce, per due stagioni, il programma Stasera Casa Mika. Il quinto album si intitola My Name Is Michael Holbrook ed è stato anticipato dal singolo Ice Cream nel 2019.

La vita privata di Mika: fidanzato e figli

Parliamo, ora, della vita privata di Mika, concentrandoci in particolare della sfera sentimentale. Il fidanzato del cantante ormai famoso in tutto il mondo si chiama Andreas Dermanis, un documentarista. Non abbiamo molti dettagli su di lui, ma sappiamo che i due stanno insieme da quasi quindici anni e che un giorno sognano di avere dei figli, come riporta Donna Glamour. Inoltre, durante un’intervista con la rivista Têtu Magazine, poi riportata da Elle, ha parlato della sua relazione nel dettaglio:

“Andy e io abbiamo una relazione estremamente tradizionale. So che non è sempre semplice per lui, è una persona molto semplice, fedele alle sue abitudini. Odia le complicazioni, perciò le cose diventano difficili quando il mio lavoro mette tutto a rischio”.

Qualche notizia in più sul fidanzato di Mika riusciamo ad averla grazie al settimanale Chi, che è riuscito nell’impresa di immortalare Andreas solitamente allergico ai paparazzi. Andreas Dermanis ha origini greche, è una persona estremamente riservata, e per lavoro ha diretto documentari trasmessi da Sky e MTV. Non appare sui social, e difficilmente persino accanto al fidanzato Mika, che avrebbe conosciuto durante una trasmissione televisiva.

Coming out e famiglia

Pare che ad Andreas sia dovuto anche il coming out di Mika con la famiglia. Fu proprio introducendo Dermanis ai genitori che il cantante confidò la sua omosessualità tra le mura domestiche.

“Eravamo seduti in cucina e mia madre ha detto: ‘Che differenza fa? L’ho sempre saputo, e se non ne eri a conoscenza questo è il tuo vero problema’”.

La famiglia di Mika è sempre stata piuttosto aperta su certi temi, anche in virtù dell’estrazione sociale dei suoi genitori. La madre lo ha spronato fortemente ad intraprendere la carriera di artista, insistendo perché imparasse a suonare e cantare con una solida preparazione. Al padre, consulente finanziario, è legato un brutto momento della vita di Mika.

Quando il cantante era ancora molto piccolo, per mesi il papà fu preso in ostaggio in Kwait. Da qui tornò malnutrito e profondamente cambiato, tanto che proprio Mika dovette in seguito prendere le redini della famiglia.

La sorella, Paloma, è nata con una malformazione che le ha impedito di diventare un’attrice. Circa dieci anni fa ha anche avuto un grave incidente, cadendo dal terrazzo della sua abitazione di Londra mentre fumava una sigaretta. Il corpo di Paloma è stato trafitto dalla cancellata sottostante, e la ragazza ha seriamente rischiato di morire. I soccorsi l’hanno dovuta trasferire in ospedale segando la cancellata di cui ha mantenuto i ferri fino alla sala operatoria.

Dove seguire Mika: Instagram, Twitter e profili social

Attraverso una veloce ricerca sul web scopriamo che Mika ha tutti i profili social più importanti. Infatti, su Twitter conta oltre 1 milione di seguaci, mentre sulla pagina di Facebook ne ha quasi 3 milioni. Su Instagram, infine, troviamo un milione e 200 mila fan. Su tutti gli account ha lanciato l’annuncio che da novembre 2019 a febbraio 2020 partirà il Revelation Tour, in occasione del nuovo album. Sui suoi social, ad ogni modo, troviamo molto poco della sua vita privata, capendo che ci tiene a mantenere un certo riserbo. Infatti, principalmente, le foto riguardano concerti o eventi piuttosto formali.

Film programmi televisivi e album

Anche se con piccole parti, Mika, ha partecipato ad alcuni film, come persona fisica o prestando la propria voce:

Cadences ostinées (2013)

(2013) Le Prophète (2014)

(2014) Zoolander 2 (2016)

Inoltre, questi i programmi televisivi che hanno visto la partecipazione di Mika:

X Factor Italia (2013-2015)

(2013-2015) The Voice: la plus belle voix (2014-2017)

(2014-2017) Stasera casa Mika (2016-2017)

(2016-2017) Mika Love Paris (2016)

(2016) La compagnia del Cigno (2019)

Album

Infine, la lista degli album che ha inciso Mika dall’inizio della sua carriera ad oggi:

Life in Cartoon Motion (2007)

(2007) The Boy Who Knew Too Much (2009)

(2009) The Origin of Love (2012)

(2012) No Place Like Heaven (2015)

(2015) My Name Is Michael Holbrook (2019)

Tra gli album dal vivo e le raccolte:

2015 – Mika et l’Orchestre symphonique de Montréal

– 2016 – Sinfonia Pop

2020 – Live at Brooklyn Steel

2013 – Songbook Vol. 1

Mika a Sanremo

Mercoledì 6 febbraio 2020, dopo qualche incertezza e diverse settimane di trattative, Mika sale sul palco dell’Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. Non è la prima volta che il cantante britannico orma adottato dal nostro paese è ospite della manifestazione canora. È accaduto infatti lo stesso nel 2007, quando col suo talento stregò la platea del teatro, e l’esperienza si è ripetuta anche a distanza di dieci anni con l’edizione del 2017.

A Sanremo 2020 Mika tornerà a incantare con i suoi vecchi successi, ma l’ospitata sarà anche occasione per presentare almeno un inedito dal prossimo album. Il giudice di X Factor ha infatti in cantiere un nuovo lavoro musicale, nel quale confluiscono certe sue esperienze personali come l’incidente della sorella o il rapimento del padre. Eventi che hanno segnato la sua vita e che ora faranno lo stesso con la sua arte, di cui il cantante si è servito come terapia per rielaborare i traumi.

Mika a X Factor 2020

Grande ritorno di Mika a X Factor 2020. Il cantante dopo la prima grande esperienza nel talent, ha deciso di accettare la sfida, dando questa motivazione. Ecco quanto raccolto dal sito della trasmissione:

“Torno a X Factor con una forte motivazione e una missione che mi hanno convinto ad accettare questa sfida. La mia risposta alla crisi sociale che i recenti eventi hanno portato è quella di partecipare, di condividere e quello che so fare da artista e entertainer è appunto di intrattenere, fare sognare la gente. X Factor quest’anno sarà una nuova, grande occasione per avvicinarci, per sognare insieme e io rispondo a questa chiamata: ci sono!”

Insieme a Mika a condividere il bancone: Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli. A lui e ai 4 giudici facciamo un grosso in bocca al lupo.

Mika è a capo del Team Over. Nel suo gruppo troviamo:

Tra gli altri concorrenti ci sono ancora:

Novella 2000 © riproduzione riservata.