Chi è Hell Raton? Età, origini, canzoni, fidanzata e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Hell Raton, nuovo giudice di X Factor 2020: l’età, le sue origini, le canzoni, la fidanzata, e dove seguirlo su Twitch e Instagram.

Chi è Hell Raton

Nome e Cognome: Manuel Zappadu (in arte Hell Raton)

Data di nascita: 14 maggio 1990

Luogo di Nascita: Olbia

Età: 30 anni

Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: Rapper, produttore e discografico

Fidanzata: Non sappiamo se sia o meno impegnato

Figli: Hell Raton non ha figli

Tatuaggi: Ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @hell_raton

Hell Raton età e origini

Nato il 14 maggio 1990, l’età de Hell Raton è di 30 anni. In tanti si chiedono però quale sia il suo vero nome. Ebbene il giovane rapper si chiama Manuel Zappadu, per gli amici Manuelito.

Dando uno sguardo alla sua biografia abbiamo scoperto che ha origini per metà sarde e per metà ecuadoregne.

Vita privata: fidanzata

Della sua vita privata non si conosce praticamente nulla al momento e non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. L’unica cosa che sappiamo è che ha vissuto qualche anno a Londra, per poi trasferirsi in via definitiva a Milano. Abbiamo diverse informazioni, invece, per quel che riguarda la sua carriera e le canzoni. Andiamo dunque a scoprire qualcosa di più in merito.

Carriera e canzoni

La carriera di Hell Raton ha preso il via nel 2010 quando ha fondato la crew Machete con Salmo e Slait. Ad un anno da questo importante passo, ha pubblicato la prima di tante canzoni della sua carriera. Si tratta di un singolo, rappato in spagnolo, dal titolo Multicultural. La clip pare sia stata girata a Londra, dove ha vissuto e lavorato per un periodo, prima di stabilirsi definitivamente a Milano.

Nel periodo che va dal 2011 al 2012 Hell Raton ha curato la produzione di alcune canzoni ed è protagonista di due volumi della saga del culti del Machete Mixtape, che gli ha poi permesso di mettersi in mostra al Machete Warriors Tour, nei palchi più importanti d’Italia. La vera svolta è giunta nel 2013 quando ha fondato insieme ai suoi colleghi l’etichetta Machete Empire Records. Questo gli ha permesso di diventare CEO e direttore creativo e il ruolo gli ha dato modo di essere un punto di riferimento per il rap italiano.

A Maggio 2014 ha pubblicato un’altra delle canzoni simbolo della sua carriera: Jerry il sorcio, primo singolo di Rattopsy. Successivamente si è messo al lavoro per la terza uscita del volume Machete Mixtape. Hell Raton è stato uno degli assoluti protagonisti, che gli sono valsi una serie di tour sold out e il disco d’oro della prima compilation.

A seguire nel 2017 Hell Raton ha preso parte al Red Bull Culture Clash 2017 come frontman dei Hellmuzik. Grande ad una bellissima performance originale ha vinto il contest. Intanto ha continuato a collaborare con il socio Slait. I due hanno lavorato insieme alla produzione artistica degli artisti Machete, 333 Mob e Me Next, agenzia che hanno fondato.

Solo nel 2019 Hell Raton è stato presente nel quarto volume del Machete Mixtape. Questo pare aver battutto qualsiasi record, piazzandosi per ben 8 settimane al primo posto della classifica FIMI/GFK. Ma non solo, perché la sua strofa in Gang, dove duetta con Salmo, è diventata viralissima sui social. Sempre nello stesso anno Hell Raton ha iniziato a lavorare come DJ set, per fondare poi la Machete Gaming.

Ma non è tutto, perché ora per la carriera di Hell Raton è arrivata una vera e propria svolta…

Hell Raton giudice di X Factor 2020

Dopo tanti rumor siamo venuti finalmente a conoscenza del nome dei giudici di X Factor 2020. Oltre il ritorno di Manuel Agnelli e Mika, vediamo al debutto Emma Marrone e soprattutto Hell Raton.

Il ragazzo, prima di debuttare come coach dei nuovi talenti musicali ha raccontato, in esclusiva al sito ufficiale del talent, qual è la sua idea di musica e come intende portare avanti il suo lavoro all’interno dello show televisivo:

«Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. É quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie».

Insomma una presentazione niente male la sua, che giustamente fa ben sperare. Svolgere il ruolo di giudice a X Factor 2020 per Hell Raton può essere senza dubbio un grande trampolino di lancio e una svolta non indifferente sia per la sua carriera artistica che personale.

Manuel è alla guida del Team Under Donne. Nel suo gruppo troviamo:

Tra gli altri concorrenti:

Infine vediamo dove è possibile seguire Hell Raton sui vari social come Instagram e Twitch…

Dove seguire Hell Raton sui social: da Twitch a Instagram

Facendo una piccola ricerca sul web, abbiamo la possibilità di trovare facilmente i social di Hell Raton. Da quel che vediamo pare proprio che il giovane artista sia presente su tutte le piattaforme: da Facebook, a Twitter, per passare a Instagram e concludere con Twitch.

Proprio su quest’ultimo che ha fondato Machete Gaming, progetto in cui musica e gaming si fondono in una formula originale prima. Qui ha la possibilità di avere un contatto ancor più diretto con il suo pubblico ed è diventato, con il passare del tempo un punto di riferimento per la community italiana del gaming. Tra l’altro sempre su Twitch ha dato vita a dei progetti benefici tra cui Machete Aid on Twitch, una maratona che potesse dar voce ai lavoratori del settore musicale, duramente colpiti durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Ma non solo. Perché come dicevamo Hell Raton è presente anche su Instagram e dopo l’annuncio del suo debutto a X Factor come giudice ha espresso tutta la sua felicità:

“Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Spesso in quegli occhi rivedo il ragazzino che ero: appassionato, dedito e tenace. Oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno grazie a quella determinazione, e alle guide che mi hanno accompagnato. Per questo non ho esitato a rispondere “presente!” quando mi è stato chiesto di aiutare i nuovi talenti a trovare la propria strada”.

Con questa scheda conoscitiva speriamo quindi di avervi dato qualche informazione utile in più per conoscere meglio Hell Raton, giudice di X Factor 2020.

