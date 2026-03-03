A X Factor 2026 ci sarà anche Francesco Gabbani? Ecco cosa ha detto

Nella prossima edizione di X Factor ci sarà Francesco Gabbani tra i giudici? A parlarne è stato proprio il cantautore, che ha svelato come stanno le cose. Poi su Sanremo….

Francesco Gabbani tornerà a X Factor?

Novità sul futuro di Francesco Gabbani a X Factor. Ospite del format di Fanpage.it, Non è la TV, condotto da Andrea Parrella insieme a Grazia Sambruna, Gennaro Marco Duello e Stefania Rocco, si è parlato del programma musicale di Sky Uno.

Nel momento in cui gli è stato domandato del suo futuro a X Factor, Francesco Gabbani ha un po’ tergiversato: “È stata una bella esperienza e la ripeterei, perché no. Vedremo. La verità è che non posso dirlo in questo momento.”

Una risposta molto vaga la sua. Ma ha trovato subito Grazia Sambruna che ha incalzato il cantante con una battuta: “Questa risposta vuol dire più sì che no.”

Questo ha spinto Francesco Gabbani a sbilanciarsi su X Factor e dare una risposta seppur striminzita, ma che sembra essere certa e confermare il suo impiego nella trasmissione musicale: “Brava”.

Gabbani strizza l’occhio a Sanremo: “Io direttore artistico? Non lo escludo”

Durante la chiacchierata un altro punto cruciale dell’intervista è legato al Festival di Sanremo. Dopo aver raccontato la sua esperienza nella kermesse canora, si è ipotizzato una possibile direzione artistica da parte di Francesco Gabbani in futuro.

Senza nascondersi dietro a un dito, il cantautore ha spiegato: “È una grande responsabilità, non lo escludo che mi farebbe piacere, ma non lo escludo che lo farei volentieri.”

E chissà che in futuro, visto anche l’eccellente conoscenza musicale da parte di Francesco Gabbani, non possa esserci questa opportunità. Intanto l’artista ora è concentrato sui suoi progetti con un occhio puntato sulla prossima edizione di X Factor dove, salvo imprevisti, ci sarà.

