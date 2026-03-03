Il rapper Sayf raddoppia gli appuntamenti dal vivo in autunno nelle principali città italiane in seguito al podio conquistato all’ultimo Festival

Il momento magico di Sayf non accenna a fermarsi. Dopo aver dominato il palco del Festival di Sanremo con il brano “Tu mi piaci tanto”, che gli è valso un prestigioso posto sul podio, l’artista ligure si prepara a riabbracciare il suo pubblico. La risposta dei fan è stata immediata: la data del 21 ottobre all’Alcatraz di Milano è ufficialmente sold out. Per soddisfare la grande richiesta, l’organizzazione ha annunciato l’inserimento di tre nuovi concerti nel calendario del Santissimo Tour, confermando il giovane talento come uno dei nomi più caldi della scena urban nazionale.

Il calendario aggiornato dei concerti per l’autunno 2026

La tournée si preannuncia come un viaggio attraverso l’Italia che toccherà i club più prestigiosi. Oltre alla seconda serata milanese prevista per il 22 ottobre, Sayf farà tappa mercoledì 14 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale, sabato 17 ottobre al Teatro Geox di Padova e si sposterà infine a Roma martedì 27 ottobre per l’evento all’Atlantico Live. Questi appuntamenti rappresentano l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo gli arrangiamenti curati che hanno reso celebri le sue performance, incluse le reinterpretazioni di classici come “Hit the road Jack”, eseguita all’Ariston insieme a maestri del calibro di Alex Britti e Mario Biondi.

Dalle origini a Genova al dominio delle classifiche urban

La scalata di Sayf, all’anagrafe classe 1999, affonda le radici nella tradizione multiculturale di Genova. Di origini italo-tunisine, il rapper ha saputo fondere il background ligure con sonorità arabe e influenze sudamericane, creando un mix stilistico unico che spazia dal rap puro al cantautorato d’autore. Il 2025 è stato l’anno della svolta definitiva con l’EP “Se Dio Vuole” e le collaborazioni di alto profilo, tra cui spicca il tormentone estivo con Marco Mengoni e Rkomi.

Un’esperienza live tra barre taglienti e influenze jazz

Ciò che distingue Sayf nel panorama attuale è la qualità estrema dei suoi live, spesso accompagnati da una band completa che ne esalta la versatilità. La sua capacità di passare dai racconti crudi della strada alle riflessioni sentimentali più profonde garantisce uno show dinamico e mai scontato.

