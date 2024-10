La standing ovation per Lorenzo a X Factor suscita critiche tra alcuni concorrenti

Nonostante si sia meritato la standing ovation a X Factor, Lorenzo è stato criticato da altri concorrenti: “Ma è così bravo?”.

X Factor, standing ovation per Lorenzo

Se su Canale 5 al Grande Fratello abbiamo assistito all’annuncio della gravidanza di Ilaria Clemente e non sono mancati i soliti battibecchi, su Sky Uno è andata in onda la nuova puntata di X Factor 2024. I Bootcamp hanno visto diverse esibizioni e nello specifico abbiamo assistito alle scelte di Achille Lauro e Jake La Furia.

Quando è arrivato il momento di Lorenzo Salvetti, sul palco di X Factor 2024 l’atmosfera è totalmente cambiata. Il giovane artista di 16 anni ha cantato Destri, un brano di Gazzelle. Il cantante è stato molto bravo e ha mostrato tutte le caratteristiche della sua voce. Ne ha realizzato una bellissima interpretazione e quando canta sembra molto più maturo della sua età.

Al termine della performance in studio c’è stata una standing ovation a scena aperta da parte di tutto. Persino Achille Lauro si è alzato in piedi, estasiato e colpito dalla performance realizzata.

Al termine della bellissima performance a X Factor 2024, Achille Lauro ha scelto Lorenzo Salvetti al posto di Andrea Astolfi.

Dei concorrenti sparlano di Lorenzo

Se questa scelta è parsa più che giusta per i più, alcuni concorrenti hanno cominciato a sparlare alle spalle di Lorenzo. Parliamo dei Les Votives. A X Factor la band ha affermato: “Ma è così bravo? No, non lo è. È un pezzo che ascoltano le ragazzine”.

Di diverso avviso invece Achille Lauro che ha ribattuto: “È chiaro che tu meriti una sedia. Le persone sono colpite dalla tua interiorità”. Ad apprezzare anche Manuel Agnelli: “E quando avrai 25 anni?”.

quanto devi essere piccolo e ignorante per fare commenti di questo genere e ridere in questo modo di fronte alla standing ovation per un ragazzino di 16 ANNI che ha un talento allucinante, fatevi sinceramente schifo

Le parole dei Les Votives hanno suscitato critiche da parte del pubblico, che si è detto contrariato per la durezza nei confronti di Lorenzo.

In ogni caso agli Home Visit di X Factor vanno I Patagarri, Les Votives, Ibrahim Guiblawi e Lorenzo Salvetti.