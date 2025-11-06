Stasera andrà in onda il terzo Live della nuova edizione di X Factor. Ospite della serata sarà Tommaso Paradiso, che presenterà il suo nuovo progetto discografico, in uscita il 28 novembre.

Tommaso Paradiso a X Factor

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione di X Factor e il pubblico sta seguendo appassionatamente il percorso dei concorrenti del talent show. Stasera intanto, in diretta su Sky e in streaming su Now, andrà in onda la terza puntata dei Live, durante la quale accadrà di tutto. Tema della serata sarà un omaggio agli anni ’90, che hanno segnato la cultura pop. I telespettatori dunque assisteranno a un vero viaggio tra brani indimenticabili e che ancora oggi ci fanno cantare a squarciagola.

Come sempre alla conduzione ci sarà Giorgia. Dietro il bancone dei giudici troveremo invece Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Anche stasera non mancherà una nuova eliminazione e un altro concorrente dovrà per sempre lasciare il programma. Ma chi avrà la peggio e chi dovrà mettere un punto al proprio percorso?

In attesa di scoprirlo, in questi giorni è stato anche annunciato l’ospite del terzo Live di X Factor. Dopo Annalisa ed Emma, ad arrivare all’interno del talent show sarà Tommaso Paradiso. Il celebre cantante, che attualmente sta dominando le classifiche con il singolo Lasciamene un po’, presenterà il suo nuovo album Casa Paradiso, che verrà rilasciato il prossimo 28 novembre. In più il cantautore anticiperà anche il tour nei palasport, che partirà la prossima primavera.

Grandi emozioni dunque ci attendono questa sera e senza dubbio non mancheranno i colpi di scena. Ricordiamo dunque l’appuntamento con il terzo Live di questa nuova edizione, in diretta su Sky e in streaming su Now.

