Nel corso di un’intervista, Luca Vezil è tornato a parlare della rottura con Valentina Ferragni, alla quale è stato legato per ben 9 anni. Ecco cosa ha dichiarato l’influencer.

Parla Luca Vezil

Sono passati ben tre anni da quando Luca Vezil e Valentina Ferragni, dopo ben nove anni di vita insieme, hanno annunciato la fine della loro relazione. A oggi i due hanno voltato completamente pagina e mentre la sorella della celebre imprenditrice digitale è impegnata con Matteo Napoletano, l’influencer sembrerebbe essere single. Proprio Luca in questi anni non è mai entrato nei dettagli della rottura con Valentina, preferendo rimanere in silenzio per rispetto alla sua ex fidanzata e alla loro storia. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Qualche tempo fa Luca Vezil è stato ospite del podcast Hey Luca e nel corso della chiacchierata, tornata virale di recente, è tornato a parlare della rottura con Valentina Ferragni. L’influencer ha dunque spiegato di aver investito molto nella relazione, al punto da aver stravolto la sua vita, e che la separazione ha segnato l’inizio di un periodo non semplice. Queste le dichiarazioni di Luca in merito:

“Per questa relazione ho stravolto molto la mia vita e la mia vita è stata stravolta da questa relazione e da tutto quello che poi ne è conseguito. Ho lasciato la mia città, la mia famiglia, i miei amici, inseguendo quello che sarebbe venuto, purché questa relazione fosse in piedi. Dopo nove anni, mi è un po’ mancata la terra sotto i piedi, non lo nascondo. Avevamo messo in piedi molto, avevamo molto in comune, tra cui anche amicizie”.

A oggi intanto Luca Vezil si gode un nuovo capitolo della sua vita e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.

