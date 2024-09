Forse non tutti sanno ma Yulia Bruschi ha un ex famoso che presto sposerà un noto ex tronista di Uomini e Donne

Non tutti ricorderanno ma Yulia Bruschi non è poi così sconosciuta. La neo concorrente del Grande Fratello, infatti, è stata fidanzata con Manuel Pirelli (oggi felicemente impegnato e presto sposo dell’ex tronista Alex Migliorini).

Yulia Bruschi e l’ex famoso

Non solo la squalifica nei confronti di Lino Giuliano! I più attenti nel vedere Yulia Bruschi tra le concorrenti della Casa del Grande Fratello, si saranno ricordati di lei. La toscana di origini cubane (suo papà è italiano e sua mamma cubana) infatti non è poi così sconosciuta. Dove l’abbiamo già vista? Yulia vanta già la partecipazione a due reality prima del GF, nonostante abbia solo 26 anni. In passato, per chi non lo sapesse, ha preso parte prima a Temptation Island nel ruolo di tentatrice e poi a Love Island. Proprio nel programma di Discovery aveva trovato l’amore!

Nel dettaglio la neo gieffina si era avvicinata a Manuel Pirelli, con cui era poi uscita insieme dal programma. Lei terminata l’avventura si era detta cambiata e soddisfatta del percorso fatto e di aver scoperto dei lati del suo carattere che non pensava di certo di avere. Ha vissuto a pieno l’esperienza, lavorando su sé stessa, circondata da tante persone meravigliose. E avrebbe rifatto tutto ciò che ha fatto, compreso per l’appunto l’aver trovato l’amore.

Love Island – Yulia Bruschi e l’ex Manuel Pirelli

Peccato che la storia tra Yulia Bruschi e Manuel Pirelli sia durata davvero pochissimo. Il ragazzo peraltro solo un anno e mezzo fa ha fatto coming out e oggi è felicemente fidanzato con l’ex tronista, Alex Migliorini. Peraltro presto si sposeranno. Sui social infatti Manuel e Alex hanno pubblicato la proposta di matrimonio che proprio Pirelli ha organizzato per il suo compagno.

Insomma se la relazione con Manuel non è andata a buon fine, chissà che nella Casa del Grande Fratello Yulia Bruschi non possa trovare la sua anima gemella, come accaduto a tante ex concorrenti in passato!