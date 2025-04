Secondo un gossip esploso in queste ultime ore, lo scorso anno Zeudi Di Palma avrebbe avuto un flirt con Manuel Bortuzzo. Ecco cosa sta accadendo e gli indizi emersi in rete.

Il gossip su Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo

Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata di certo Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia è stata infatti al centro di numerose dinamiche ed erano in molti a vederla come potenziale vincitrice del reality show. Le cose tuttavia sono andate in maniera molto diversa e così la modella si è dovuta accontentare solamente del quinto posto, venendo battuta da Helena Prestes durante un televoto flash. In questi giorni nel mentre Zeudi ha avuto modo di tornare alla sua vita di sempre e ha riabbracciato i suoi cari. Nelle ultime ore però qualcosa ha riportato l’ex gieffina al centro dell’attenzione mediatica.

Secondo un gossip esploso nelle ultime ore, la Di Palma lo scorso anno avrebbe avuto un flirt con Manuel Bortuzzo. A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano, che ha postato il messaggio di una follower in cui vengono elencati una serie di indizi che confermerebbero il tutto. Ma andiamo con ordine.

Stando a quanto è stato notato, tra Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo un anno fa c’è stato uno scambio di like su Instagram. Ma non solo. A tornare alla luce è stato poi un vecchio articolo di FanPage, risalente a gennaio 2024, in cui si legge che i due si trovavano insieme in un hotel di Roma. Come se non bastasse a tornare virale è stata anche una vecchia foto postata dal campione olimpico, in cui si intravede proprio la sagoma dell’ex Miss Italia.

Attualmente però né Zeudi né Manuel hanno confermato i gossip sul loro conto. Bortuzzo del resto attualmente è concentrato su quanto accaduto con la sua ex fidanzata Lulù Selassié, che poche ore fa è stata condannata per stalking.