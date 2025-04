Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, interviene sui social e rivela cosa ha fatto con i soldi vinti grazie al reality show. Ecco cosa ha raccontato l’ex gieffina.

Parla Serena Garitta

Sono trascorsi ben 21 anni da quando Serena Garitta ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello. Ancora oggi però l’ex gieffina è ricordata con grande affetto dal pubblico di Canale 5 e di certo è stata una delle protagoniste del reality show più simpatiche e travolgenti di sempre.

In queste ore però Serena è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di un’intervista che non è passata inosservata. Stando a quanto riferito, la Garitta avrebbe letteralmente “buttato via” i soldi vinti al GF e a oggi sarebbe in difficoltà economiche. Naturalmente la notizia ha fatto in breve il giro del web e così l’ex gieffina è stata costretta a intervenire.

Con un video postato sui suoi social, Serena Garitta ha fatto chiarezza sulla situazione e ha rivelato cosa ha fatto in realtà con i soldi vinti al Grande Fratello. Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, l’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha specificato:

“Ho realizzato il sogno dell’italiano medio: mi sono comprata casa. Con i 220 mila euro vinti, ancora ringrazio perché non li avrei guadagnati in tutta la vita, ho acquistato prima una casa a Roma, che poi ho rivenduto perché ho deciso di tornare a vivere a Genova, e poi quindi l’ho acquistata a Genova”.

Per di più Serena Garitta ha sottolineato di non essere affatto in difficoltà economica e di stare continuando a svolgere il lavoro dei suoi sogni. Tutto dunque procede a gonfie vele per l’ex gieffina e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.