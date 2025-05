In queste ore Zeudi Di Palma ha proposto dei tatuaggi alla sbalorditiva cifra di 300 euro. Adesso però a intervenire è Pamela Petrarolo, che contatta una tatuatrice che fa chiarezza sulla situazione.

Quanto costano in realtà i tatuaggi che fa Zeudi Di Palma

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Zeudi Di Palma, che è finita al centro di una lunga polemica sui social. Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello, l’ex Miss Italia è tornata a dedicarsi alla sua carriera e solo di recente ha dato il via alla sua attività di tatuatrice. Tuttavia Zeudi ha proposto una serie di tattoo, della grandezza di 3 centimetri, alla sbalorditiva cifra di 300 euro. A quel punto in rete è scoppiato il caos e in molti si sono duramente scagliati contro la modella, che nel mentre non ha mai commentato le critiche ricevute. In queste ore però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

La notizia dei tatuaggi di Zeudi Di Palma a 300 euro ha naturalmente fatto il giro del web, arrivando fino a Pamela Petrarolo. L’ex protagonista di Non è la Rai così, nella nuova puntata del suo format L’Angolo Malala, ha commentato l’accaduto e ha deciso di contattare un’altra tatuatrice, che ha fatto chiarezza sulla situazione. La persona in questione ha fatto presente che nel suo studio, un tatuaggio della stessa grandezza e dello stesso stile di quelli di Zeudi ha un costo di 50 euro. A quel punto la tatuatrice ha dichiarato:

“Un tatuaggio con questo stile e questa grandezza verrebbe a costare sui 50 euro. Io non lo farei pagare 300 euro, perché onestamente è un po’ tantino. Per un tatuaggio più elaborato, con più dettagli, che richiede più ore di lavoro, si può arrivare a massimo 250 euro. Ma questi qui sono molto semplici come tatuaggi”.

Zeudi Di Palma intanto ha deciso almeno per il momento di non replicare alla polemica che l’ha travolta e non è chiaro se prossimamente deciderà di intervenire per dare la sua versione dei fatti.