Il prossimo 11 giugno, a Roma, Zeudi Di Palma incontrerà i suoi fan, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello. Tuttavia i prezzi dei biglietti per accedere l’evento fanno discutere il web e dano il via all’ennesima polemica.

Nuova polemica su Zeudi Di Palma

In questi giorni è scoppiata una lunga polemica su Zeudi Di Palma. L’ex protagonista del Grande Fratello, come in molti sapranno ha dato il via alla sua attività di tatuatrice, tuttavia i prezzi di listino hanno lasciato tutti a bocca aperta. L’ex Miss Italia propone infatti tatuaggi della grandezza di 3 centimetri alla sorprendente cifra di 300 euro e così in rete è esploso il caos. Sui social gli utenti si sono duramente scagliati contro Zeudi, che nel mentre non è mai intervenuta per fare chiarezza sulla situazione. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha scatenato l’ira del web.

Proprio la Di Palma ha deciso di organizzare un raduno tra fan, che si terrà il prossimo 11 giugno presso il Teatro Olimpico di Roma. Tuttavia per poter accedere all’evento le persone interessate dovranno acquistare dei biglietti. I prezzi però hanno fatto storcere il naso ai più. Andiamo a scoprire perché.

I ticket per poter partecipare al raduno organizzato da Zeudi Di Palma vanno infatti dai 50 euro, per le balconate, ai 120 euro, per le poltronissime. A quel punto sui social è scoppiata l’ennesima polemica e gli utenti stanno nuovamente criticando l’ex concorrete del Grande Fratello per i prezzi assurdi dei biglietti.

Anche in questo caso però la Di Palma ha deciso di non commentare e di non replicare alle critiche. I fan nel mentre si sono dimostrati entusiasti di questo evento e già in molti hanno acquistato i ticket per prendere parte al raduno.