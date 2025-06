Flavio Briatore ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera e ha rivelato, tra le tante cose, com’è il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci e qualche curiosità su quello con il figlio Nathan Falco.

La paghetta del figlio di Flavio Briatore

L’inviata de Il Corriere della Sera ha raggiunto Flavio Briatore a Montecarlo per parlare con lui delle sue attività e anche della vita privata. Non è mancata una parentesi per quanto riguarda il suo rapporto oggi con Elisabetta Gregoraci, per la quale nutre grande stima e rispetto:

“Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho. Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”.

In seguito, Flavio Briatore ha anche commentato il bene che prova per il figlio Nathan Falco e le speranze che nutre per lui nell’avvenire. Al momento sta frequentando la Boarding School in Svizzera “che lo renderà più preparato di me ad affrontare il futuro“. Poi ha aggiunto:

“Gli auguro di avere la salute e di essere felice. Come imprenditore gli auguro di creare tanti posti di lavoro. […] Ma se si rendesse conto di non volere troppa pressione addosso e di desiderare una vita normale, vorrei solo che trovasse il modo di essere felice. Non è obbligato a fare quello che faccio io”.

Infine, Briatore ha rivelato a quanto ammonta la paghetta mensile del figlio. “Mi sembra 500 euro“, ha risposto l’imprenditore alla domanda diretta. Una cifra che ha fatto rimanere a bocca aperta gran parte dei lettori dell’intervista de Il Corriere della Sera.