Una coppia appena nata di Uomini e Donne in questa edizione si sarebbe già lasciata e a insinuare il sospetto ci ha pensato una Storia Instagram. Ecco cosa starebbe succedendo.

Crisi per una coppia di Uomini e Donne?

Dentro il dating show di Maria De Filippi sono nate tantissime coppie, soprattutto in questa ultima edizione. A pochi giorni di distanza dall’ultima puntata, infatti, molti volti del trono Over hanno deciso di viversi fuori dalla trasmissione.

Tra queste troviamo anche Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, i quali sono usciti dallo studio tra l’entusiasmo del pubblico. La relazione sembrava andare avanti nel migliore dei modi, anche perché spesso apparivano nelle Stories di uno e dell’altra mentre si divertivano in giro.

Margherita e Dennis di Uomini e Donne si sono già lasciati?

In queste ultime re, tuttavia, i fan hanno notato uno sfogo dell’ex Dama di Uomini e Donne e lo hanno ricondotto al Cavaliere:

“Davanti alle telecamere si è costruito l’immagine del principe azzurro, ma lontano dai riflettori si è rivelato una persona disinteressata. Attratta unicamente dalla visibilità e non da chi aveva accanto.

L’unico obiettivo non è stato altro che la visibilità, utilizzando la scorrettezza, mostrandosi unicamente una persona innamorata e affidabile. Caro principe azzurro oggi hai perso ciò che ti dava forza, la tua facciata perfetta non regge più”.

Come se non bastasse, sempre ultimamente, Margherita si è scattata dei selfie al mare con altri due Cavalieri di Uomini e Donne mentre di Dennis non sembrerebbe esserci traccia. Che sia davvero finita tra loro? Questa è la domanda che gli spettatori del programma di Canale 5 si continuano a porre. Purtroppo però non lo sapremo fino a quando non ci sarà una conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati.