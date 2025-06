Questa corteggiatrice si è fatta conoscere a Uomini e Donne e sui suoi spazi social ha raccolto un ottimo numero di follower. Oggi però ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione e fa un lavoro del tutto diverso.

Cosa fa oggi Vanessa di Uomini e Donne

Uomini e Donne ha dato modo al pubblico di tutta Italia di conoscere vari corteggiatori e corteggiatrici, così come tronisti e troniste. Alcuni di loro hanno continuato ad affiancarsi al mondo dello spettacolo con apparizioni televisive o sponsorizzazioni sui social, altri invece si sono allontanati dalle telecamere per vivere una vita più classica.

LEGGI ANCHE: Flirt in corso tra Lorenzo Spolverato e una naufraga de L’Isola dei Famosi? Tutta la verità sul gossip

Questo è il caso di Vanessa Spoto, ex corteggiatrice che ha partecipato al dating show nel 2021 per tentare di conquistare il cuore di Massimiliano Mollicone. Alla fine ce l’ha fatta e sono usciti dalla trasmissione insieme anche se la loro storia non ha avuto una vita molto lunga.

Di lì a poco ha conosciuto il compagno Gian Marco e si è sposata proprio nei primi mesi del 2025. Oggi ha deciso di mantenere la sua presenza sui social ma di allontanarsi il più possibile dal mondo della televisione. Infatti, come ha spiegato lei stessa su Instagram, si è appassionata alla panificazione e oggi aiuta il marito nel loro negozio di alimentari.

LEGGI ANCHE: Flirt in corso tra Lorenzo Spolverato e una naufraga de L’Isola dei Famosi? Tutta la verità

Una scelta che l’ha fatta molto felice dopo un periodo in cui non sapeva più cosa volesse fare davvero. Dopo essersi fermata e aver riflettuto, infatti, ha preso questa decisione che le ha cambiato la vita in meglio: “Amo il mio lavoro e chi mi circonda. Grazie a mio marito e i miei suoceri per avermi sostenuta in quello che credevo e credo“.