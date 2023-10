A Day With...2: ospiti e biglietti della Convention del 28 e 29 ottobre

NEWS

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

A Day With

A seguito del successo della passata edizione, torna la Convention A Day With… 2, organizzata da Night Sky Events Italia: ecco chi sono gli ospiti presenti, qual è il luogo dell’evento e i biglietti a disposizione.

Chi sono gli ospiti di A Day With… 2

L’organizzazione no profit Night Sky Events dopo l’enorme successo della ConFront The Fire, la Convention dedicata a Station 19 (serie TV spin off di Grey’s Anatomy) torna con l’edizione numero 2 di A Day With. Ma chi sono gli ospiti stavolta?

Si tratta di un terzetto davvero niente male. Partiamo da Charlotte Sullivan, che già aveva preso parte alla Shorty’s 2, sempre organizzata da Night Sky Events Italia! L’attrice canadese farà ritorno in Italia per A Day With…2. Lei abbiamo avuto modo di apprezzarla in serie di successo come Smalville, Chicago Fire, Law and Order, Rookie Blue. Poi nel 2021 ha avuto il piacere di prestare il suo volto al personaggio di Brigitte Hogback in Wynonna Earp.

Passiamo poi a Melanie Scrofano, che in Wynonna Earp ha interpretato la protagonista che dà il nome alla stessa serie. L’attrice e regista sarà ospite di A Day With…2. Negli anni ha lavorato per diversi film al cinema e serie in TV. Tra gli ultimi progetti citiamo The End of Sex, uscito nel 2022. Mentre tra gli show televisivi pensiamo per esempio a Supernatural nel 2007. Degli ultimi lavori ricordiamo Star Trek: Strange New Worlds del 2022/2023 per ben 6 episodi.

Concludiamo infine con Varun Saranga. L’attore e regista canadese è noto soprattutto per il ruolo di Jeremy Chetri nella serie televisiva Wynonna Earp. Ma in questi anni ha lavorato anche in Orphan Black e tra gli ultimi progetti Shelved e Total Drama Island, usciti entrambi nel 2023.

Dove e quando si svolgerà l’evento

Vi state chiedendo dove e quando si svolgerà A Day With… 2? L’evento avrà luogo al Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo, non molto distante da Milano. I giorni in cui si terrà invece la Convention sono il 28 e 29 ottobre 2023.

A Day With… 2: i pass e gli extra

Probabilmente vorrete sapere se è com’è possibile incontrare gli ospiti presenti alla Convention A Day With…2. I fan interessati hanno la possibilità di poter acquistare pass ed extra (presenti sul ufficiale di Night Sky Events Italia) e daranno modo di poter prendere parte all’evento, che ricordiamo si terrà il 28 solo con il party serale e il 29 con panel, meet and greet e non solo!

I fan infatti potranno usufruire degli extra messi a disposizione. Ognuno di esso è distinto e dedicato a:

L’acquisto di un extra per la zona A o B (panel) della domenica;

Meet & Greet con gli attori;

con gli attori; La possibilità di ricevere un autografo ;

; Una sessione di foto (o selfie) con ogni attore.

Come abbiamo accennato al Cosmo Hotel Palace chi è in possesso del pass potrà partecipare anche al party esclusivo del 28 ottobre, dove presenzieranno anche gli attori che vi abbiamo presentato. Il tema della festa questa volta sarà dedicato ad Halloween! Parola d’ordine: preparare i vostri costumi più spaventosi, originali e dare spazio sempre alla vostra fantasia!

Per tutte le informazioni utili è consigliabile consultare le pagine social di Night Sky Events Italia, ma anche il sito ufficiale o ancora l’indirizzo mail [email protected]. Lo staff vi risponderà e sarà sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento (CLICCA QUI).

Novella2000.it avrà il piacere di poter partecipare all’evento A Day With… 2 e di raccontarvi passo passo le emozioni!