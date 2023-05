Ansia e attacchi di panico, Aaron si racconta a Mattia: “Non faccio sport per paura di svenire”

NEWS

Debora Parigi | 4 Maggio 2023

Amici 22

Ad Amici 22 Aaron ha raccontato alcune vicende passate della sua vita

Nel daytime di oggi di Amici 22 (dove abbiamo sempre più conferma di chi sono i quattro allievi positivi al Covid) una parte è stata dedicata ad Aaron che ha deciso di aprirsi con Mattia. Il cantante, infatti, ha rivelato al ballerino alcune cose riguardanti il suo passato e che ancora sono presenti nella sua vita. Stiamo parlando di ansia e attacchi di panico che gli hanno conidizionato l’adolescenza.

L’allievo di Rudy Zerbi ha iniziato parlando del compleanno di una ragazza a cui era stato invitato e a cui ha partecipato nonostante la sua grande ansia. Infatti si era fatto accompagnare dal padre chiedendogli di rimanere fuori dalla casa di questa ragazza senza farsi vedere. Un grande disagio lo ha provato quando poi hanno deciso di andare a giocare a pallone in un campetto a 100 m di distanza e lì lui ha fatto fatica a raggiungerlo perché si sarebbe dovuto spostare.

Aaron ha quindi fatto capire il grande disagio che ha passato in un periodo della sua vita. Come si evince, a lui veniva l’ansia ogni volta che doveva allontanarsi troppo da casa. E aveva bisogno che uno dei suoi genitori fosse lì vicino, così si sentiva più tranquillo. Tra l’altro l’ansia e gli attacchi di panico gli impediscono anche di fare sport all’interno di Amici 22 perché ha paura di svenire. Inoltre si vergogna anche, ma questo è un altro disagio che lui ha.

Il cantante ha svelato poi che è stata la scuola, dopo la pandemia, a permettergli di riprendersi e di far calare gradualmente l’ansia e gli attacchi di panico. All’inizio, anche in quel caso, sua madre restava sotto la scuola mentre lui era a lezione. E ogni 20 minuti lui andava in bagno e la chiamava per tranquillizzarsi. Poi piano piano ha iniziato a prendere confidenza fino a stare meglio. L’incontro poi con Silvia, la sua fidanzata, gli ha permesso di vedere il mondo a colori. Il grande passo in avanti è avvenuto con Amici, poiché sono otto mesi che lui è da solo a Roma lontano dalla famiglia. E questo è un grande traguardo per lui.

In un momento di pausa dalle lezioni Aaron confida a Mattia i problemi che ha dovuto affrontare prima di cominciare l'esperienza di #Amici22 pic.twitter.com/lP2Yo1Nlrv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 4, 2023

Nel raccontare tutto questo Aaron si è anche commosso e ha ricevuto parole di conforto e sostegno da parte di Mattia. Proprio il ballerino gli ha fatto notare quanto fosse forte visto tutto quello che è riuscito a superare.