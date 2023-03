Chi è Achille Costacurta? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 23 Marzo 2023

Ciò che sappiamo su Achille Costacurta, concorrente a Pechino Express 2023. Età, altezza, fidanzata e Instagram.

Chi è Achille Costacurta

Nome e Cognome: Achille Costacurta

Data di nascita: 2 ottobre 2004

Luogo di Nascita: Milano

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: modello

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Achille non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @achillecostacurta

Achille Costacurta età e biografia

Chi è Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta? Partiamo dall’età e dal dire quanti anni ha, ovvero 18, essendo nato il 2 ottobre 2004. La sua altezza e il suo peso sono al momento sconosciuti.

La madre è una nota attrice e il padre è un famoso ex calciatore. Non ha fratelli o sorelle. I genitori hanno spiegato di aver affrontato un percorso dallo spicologo. Questo il racconto della Colombari riportato anche da Il Fatto Quotidiano nel 2021:

“Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi… Per lui siamo l’esempio vivente che l’università non sia fondamentale.

Dice: a voi non è servita. Ora si è convinto che vorrebbe aprire un ristorante. Ma prima deve fare gavetta da cameriere, trovarsi un socio, lavorare sulla creatività e sul marketing. È difficile spronarlo senza demotivarlo”.

Per quanto riguarda il percorso di studi ha frequentato la Scuola Paritaria LO.VI.S.S, ce opera sul territorio delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo. Per che sqaudra tifa? Da piccolo per l’Inter, mentre oggi per il Milan.

Vita privata: Achille Costacurta ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della sua vita privata dal punto di vista sentimentale? Chi è la compagna di Achille Costacurta? Al momento non possiamo rispondere a questa domanda.

Pare tenere molto alla sua privacy e di conseguenza non sappiamo se abbia oppure no una fidanzata. Dovremo attendere e capire se il successo lo porterà ad aprirsi anche su questo aspetto della propria esistenza.

Nel corso della sua vita Achille ha avuto alcuni problemi e ha avuto anche un incidente del quale si è molto parlato diverso tempo fa. In molti si sono chiesti che cosa è successo al figlio della Colombari e che cosa ha fatto Achille Costacurta.

Come riporta anche Il Messaggero, infatti, ha rivelato di essere stato picchiato e di essere stato ricoverato all’ospedale di Parma.

Dove seguire Achille Costacurta: Instagram e social

Dove possiamo seguire Achille Costacurta sui social? Non sembra avere una pagina Facebook e nemmeno un account su Twitter.

Nonostante non abbia caricato dei video ha un profilo TikTok. Ovviamente non può mancare Instagram con quasi 50mila follower.

Qui troviamo poche foto in cui mette in mostra i suoi lavori come modello e i denti.

Carriera

La carriera di Achille Costacurta è appena all’inizio. Si sta facendo conoscere grazie al suo profilo Instagram. Ma oggi cosa fa? Il ragazzo ha avviato una carriera come modello.

Nel 2023 è tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express in coppia con la madre Martina Colombari.

Achille Costacurta a Pechino Express 2023

Achille Costacurta partecipa a Pechino Express nel 2023 insieme alla madre Martina Colombari. Loro formano la coppia “Mamma e Figlio“.

Il percorso in questa stagione prevede l’attraversamento dell’Asia. Per la precisione i paesi che si andranno a toccare saranno India, Borneo malese e Cambogia.

Ma passiamo, adeso, a vedere tutte le coppie in gara…

I concorrenti di Pechino Express 2023

Andiamo, ora, a scoprire tutti i concorrenti che fanno parte della nuova edizione di Pechino Express, in onda dal 9 marzo 2023:

Alla conduzione di Pechino Express 2023 troveremo ancora una volta Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Il percorso di Achille a Pechino Express

Il percorso di Achille Costacurta a Pechino Express 2023 ha preso il via il 9 marzo 2023 insieme alla mamma Martina Colombari. In questo paragrafo conosceremo passo passo tutto ciò che riguarda questa coppia.