Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Paura per Cristina Scuccia

Nonostante la nuova edizione de L’Isola dei Famosi sia iniziata soltanto da poche ore, sembrerebbe che alcuni naufraghi stiano già combattendo contro le loro paure. In particolare a non trascorrere delle notti serene è stata Cristina Scuccia, che come sappiamo dopo aver abbandonato i voti ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza, che senza dubbio segnerà una svolta nella sua vita. Ciò nonostante l’ex protagonista di The Voice sull’isola sta facendo già i conti con una delle sue più grandi fobie: il buio. Cristina dunque non sta vivendo serenamente queste prime notti, e a prendersi cura di lei è stata Corinne Clery. L’attrice così è stata accanto alla Scuccia, e poche ore fa ha raccontato al resto del gruppo cosa è accaduto. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, spaventosissima, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”.

Successivamente a rompere il silenzio è stata la stessa Cristina Scuccia, che ha rivelato ai suoi amici il suo stato d’animo dopo queste prime notti di paura sull’isola:

“Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera”.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni e come proseguirà il percorso di Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi? Non resta che attendere per scoprirlo.