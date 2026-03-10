L’amatissimo cantante romano Achille Lauro svela durante il tour nei palazzetti la nuova data evento nella Capitale e lancia il singolo In viaggio verso il Paradiso

Il legame tra Achille Lauro e la sua città natale si stringe ancora di più con un annuncio che proietta l’artista direttamente nel futuro della musica live italiana. Durante l’acclamatissima tappa romana del suo attuale tour, il performer ha sorpreso i fan dichiarando che il 30 giugno 2027 sarà protagonista di un nuovo show monumentale allo Stadio Olimpico. Una notizia arrivata dal palco con una carica emotiva fortissima, trasformando il palasport in un tripudio di applausi e confermando la centralità di Roma nel suo percorso artistico.

Un doppio appuntamento storico per la carriera di Lauro

La programmazione dei live di Achille Lauro si fa sempre più ambiziosa e strutturata. Prima di approdare all’evento del 2027, l’artista vivrà il suo attesissimo debutto negli stadi il 10 giugno 2026, sempre nella cornice dell’Olimpico. Questa doppia sfida rappresenta un traguardo eccezionale per un cantante che ha saputo evolversi costantemente, partendo dalle periferie romane per conquistare i palchi più prestigiosi del Paese. Secondo l’artista, Roma è il luogo dove tutto ha avuto inizio e dove ogni nuovo capitolo deve necessariamente ripartire per onorare il supporto ricevuto negli anni.

Il nuovo singolo e la direzione musicale futura

Oltre alle novità riguardanti i concerti, Achille Lauro ha approfittato della serata per presentare in anteprima il brano In viaggio verso il Paradiso, disponibile su tutte le piattaforme dal 20 marzo. La canzone segna l’inizio di una fase creativa inedita, caratterizzata da sonorità che guardano al futuro senza dimenticare l’estetica glam e d’avanguardia che lo contraddistingue. Con una visione artistica che unisce musica, performance e grandi eventi, Lauro si conferma uno dei protagonisti assoluti della scena contemporanea, capace di pianificare il proprio successo con anni di anticipo.

