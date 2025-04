In queste ore a non passare inosservate sono state alcune storie sospette postate da Fedez e Achille Lauro, che hanno fatto ipotizzare che fossero a cena insieme con un famoso artista.

Le storie di Achille Lauro e Fedez

Chi segue il mondo del gossip sa bene che da qualche tempo a questa parte i rapporti tra Achille Lauro e Fedez si sono freddati. I due artisti, che in passato erano grandi amici e hanno collaborato insieme alla hit Mille, a causa di alcuni screzi si sono poco a poco allontanati e in questi mesi si è discusso molto su quello che sarebbe accaduto in realtà tra loro. I diretti interessati, pur non confermando mai le voci di corridoio, hanno però fatto intendere di non essere più in sintonia, pur non entrando nei dettagli. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Tutto è iniziato quando sia Lauro che Federico hanno postato sui loro social alcune storie sospette, che hanno immediatamente incuriosito gli utenti. Entrambi i cantanti si sono infatti mostrati a cena con un famoso artista internazionale: Yungblud. A quel punto in rete sono partite alcune teorie.

Secondo qualcuno, Achille Lauro e Fedez si trovavano insieme nello stesso momento, nonostante attualmente non ci siano prove che confermerebbero il tutto. Le loro storie hanno naturalmente insospettito il web, ma al momento non è chiaro se i due si trovassero con Yungblud in momenti diversi o se invece fossero realmente insieme.

In attesa di saperne di più, entrambi i cantanti si stanno concentrando a pieno sulle loro carriere. Il prossimo 18 aprile infatti proprio Lauro rilascerà il suo nuovo album di inediti, al quale farò seguito un lungo tour. Federico invece sta lavorando al suo disco, in attesa del ritorno live a settembre.