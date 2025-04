Questa mattina, con un post sui social, Elodie ha finalmente annunciato l’arrivo del suo nuovo album: ecco quando esce il disco, intitolato Mi ami mi odi.

Arriva il nuovo album di Elodie

Elodie sta ufficialmente tornando! Chi segue la cantante sa bene che questi sono stati mesi decisamente importanti per la sua carriera. Solo lo scorso febbraio infatti la Di Patrizi è stata tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025 e con la sua Dimenticarsi alle 7 ha conquistato tutto il pubblico. Ma non solo. I fan dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi stanno attendendo con ansia i due appuntamenti live di giugno. L’artista romana infatti, per la prima volta nella sua carriera, si esibirà negli stadi con degli show imperdibili che si svolgeranno al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli.

Contemporaneamente la cantante si sta dedicando anche ad altri progetti. Solo pochi giorni fa infatti è uscito il film Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini, che vede nel cast, oltre alle Di Patrizi, anche Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. Pochi giorni fa come se non bastasse è arrivata notizia che l’artista sarà protagonista di una nuova serie thriller Netflix, Nemesi, al fianco di Pierfrancesco Favino. Questa mattina intanto, come se non bastasse, è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando.

Con un post sui social infatti, Elodie ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, che si intitola Mi ami mi odi. Ma quando esce il disco? La cantante ha risposto anche a questo: venerdì 2 maggio. Le sorprese però non sono finite qui. Venerdì 4 aprile infatti verrà rilasciato anche il singolo omonimo, che di certo farà cantare e ballare tutto il pubblico.

Insomma la Di Patrizi sta ufficialmente tornando sulle scene musicali e senza ombra di dubbio nelle settimane a venire ne vedremo di belle.