1 Achille Lauro da bambino

Senza dubbio uno degli artisti del momento è Achille Lauro. Negli ultimi due anni infatti il cantante ha stupito in più occasioni il pubblico, confermandosi come uno dei personaggi più versatili e innovativi di sempre. Solo nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, Lauro è stato il protagonista assoluto della kermesse, e nel corso delle cinque serate ha portato in scena dei veri e propri quadri, accompagnati dalle sue canzoni. Sul palco dell’Ariston il cantante ha anche lanciato degli importanti messaggi sociali, che senza dubbio hanno lasciato un segno nei telespettatori. Nel mentre l’artista ha anche pubblicato il suo nuovo album di inediti, intitolato semplicemente Lauro, che ha scalato le classifiche.

Per di più Achille è stato il protagonista dell’estate insieme a Fedez e a Orietta Berti, nella hit Mille. Pochi giorni fa per di più il cantante ha lanciato il singolo Io e Te, scelto per la colonna sonora del primo film Amazon Original italiano Anni da Cane di Fabio Mollo, disponibile su Amazon Primo Video dal 22 ottobre.

Poco fa intanto sui social Achille Lauro ha pubblicato una sua foto di quando era bambino, che naturalmente ha intenerito i fan e il web. Nello scatto vediamo il cantante nei suoi primi anni di vita, insieme a quello che era il suo gattino. Subito i fan hanno notato lo sguardo furbo del cantante, che già allora sembrava essere un bambino vispo e spigliato.

Nel mentre Lauro ha anche annunciato l’arrivo di un concerto evento, durante il quale il cantante creerà sul palco un’opera d’arte in cui verranno ricreati i battiti del suo cuore, che verrà messa all’asta per beneficenza. Andiamo a scoprire di più su questa iniziativa speciale.