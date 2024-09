Le telecamere del Grande Fratello hanno sorpreso nella giornata di ieri, Clayton Norcross lavare della lattuga nel lavandino del bagno! Il video esilarante

Clayton Norcross lava l’insalata in bagno

Un video estrapolato dalla diretta del Grande Fratello è diventato virale sui social. E stavolta non si tratta delle dichiarazioni di Lorenzo Spolverato su Helena Prestes e Shaila Gatta durante un momento di confidenze. Il filmato in questione vede in primo piano l’attore Clayton Norcross. L’interprete di Thorne Forrester in Beautiful (ieri ha incontrato la sua collega e amica Katherine Kelly Lang) è stato protagonista di un episodio molto curioso.

Come capita in ogni edizione, i concorrenti del Grande Fratello si dividono le mansioni nel corso della giornata e Clayton Norcross si è offerto di lavare della lattuga per realizzare, da lì a poco, dell’insalata per tutti. Peccato però che evidentemente il lavandino della cucina non era disponibile e per poterlo fare ha dovuto spostarsi in zona beauty.

LEGGI ANCHE: Amici 24, il nuovo allievo Luk3 ha un legame con Anna Pettinelli

Sì, avete capito perfettamente! Come potete vedere dal video sottostante, Clayton Norcross si è recato in bagno e ha lavato la lattuga nel lavandino lì presente, con tanto di coltello, tagliere e ciotola su cui riporre il tutto.

L’insalata lavata e tagliata nel lavandino del bagno tutto x me #grandefratello pic.twitter.com/0suKyXiUI7 — (@vitaminae_) September 26, 2024

Sicuramente non la miglior cosa da fare, dato che non è propriamente igienico! Un modo non comune di lavare del cibo. Ma sta di fatto che Clayton Norcross a modo suo ha trovato una soluzione! L’episodio per quanto abbia suscitato le critiche da parte dei telespettatori, ha suscitato anche l’ironia del web, che ci hanno scherzato su.

D’altronde non è la prima volta che in un contesto come quello del Grande Fratello diventano virali momenti alquanto discutibili, come quello di cui vi abbiamo parlato. Clayton Norcross con questo breve filmato, diventato virale sui vari social network, ha già conquistato l’attenzione di tutti. Che altro ci riserverà ancora l’attore californiano?