Recentemente in un’intervista Achille Lauro è tornato a parlare di Fedez e sul web non sono mancati i commenti, visti i recenti fatti di gossip che hanno coinvolto i due artisti.

Achille Lauro parla di Fedez

Si sta tanto parlando di Chiara Ferragni e Fedez in questi ultimi giorni a seguito dei gossip esplosi sul loro conto e dettagli sulle vite private di entrambi. Sebbene entrambi siano intervenuti facendo dei chiarimenti ben precisi, non si spengono le voci sulla faccenda. Al centro di questi pettegolezzi ci sarebbe finito anche Achille Lauro, indicato da Fabrizio Corona come presunto flirt dell’imprenditrice digitale.

L’ex re dei paparazzi prima e Dagospia poi, hanno ricostruito parte del supposto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro, sebbene nessuno dei due abbia mai confermato o smentito le notizie a riguardo. Ma non è finita qui.

Achille Lauro e Fedez sappiamo perfettamente che li rivedremo entrambi al Festival di Sanremo 2025 in qualità di concorrenti in gara. Così come tanti colleghi anche il cantante romano di “C’est la vie” ha registrato un video per la pagina de Il Fanta Sanremo. Nemmeno a dirlo, tra una chiacchiera e un’altra, ha citato proprio Fedez. Un contenuto questo che ha scatenato i commenti e ironia da parte degli utenti.

LEGGI ANCHE: Ferragnez, durante la lite sullo yacht c’era anche la presunta amante di Fedez

Nonostante la discussa vicenda che li coinvolge, Achille Lauro ha fatto finta di nulla. Il cantante parlato di Fedez nel momento in cui gli è stato chiesto chi potrebbe fare parte della sua squadra del Fanta Sanremo. Su TikTok è diventato virale il filmato in cui, nel citare i suoi colleghi, in un team che ha definito un po’ ‘pazzo’, ha detto:

“Per il FantaSanremo mi farei una squadra un po’ pazza e un po’ che rischia di vincere. Quindi metterei una bella Giorgia perché il pubblico la ama. Poi metterei un bel Tony e Fedez…”, ha affermato Achille Lauro con assoluta spontaneità.

Inutile dire, come detto, che non appena il video è stato caricato dalla pagina del Fanta Sanremo, in tantissimi si sono riversati per commentare e ascoltare le parole di Achille Lauro. E, dopo aver citato Fedez, c’è stata un po’ di ironia da parte dei fan e qualcuno ha sottolineato il “tempismo perfetto” per dirlo.

Sanremo 2025 dunque pare sia pronto a regalarci dinamiche non solo in ambito musicale, ma anche nel dietro le quinte! Vedremo se dopo i recenti