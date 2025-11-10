Opi è arrivato di nuovo ultimo in classifica ad Amici 25 e Anna Pettinelli ha parlato di “provvedimenti” nei suoi confronti. Il suo atteggiamento ha scatenato la reazione di Maria De Filippi.

Ultimo posto per Opi ad Amici 25

Puntata difficile quella di Amici 25 andata in onda domenica 9 novembre. Il cantante Opi è arrivato ancora una volta ultimo in classifica, spingendo la sua insegnante Anna Pettinelli a parlare apertamente di “provvedimenti”, che lasciano dunque pensare a una possibile eliminazione.

Da settimane ormai Rudy Zerbi propone l’eliminazione del ragazzo, a detta sua non adeguato al contesto in cui si trova e molto più indietro rispetto ad altri suoi compagni. Fino a questo momento però, la Pettinelli ha sempre difeso il cantante di Amici 25, arrivando più volte allo scontro con il suo collega.

Ieri durante la puntata, però per la prima volta Anna Pettinelli non si è detta affatto soddisfatta e ha riservato qualche critica al ragazzo. Specie dopo il piazzamento in classifica. La prof ha commentato l’esibizione portata sul palco dal suo allievo di Amici 25: “Ha un potenziale inespresso. C’è un divario di tecnica che speravo potesse essere colmato. Vederlo ultimo fa più male a me che a te.”

Come detto, le sue parole hanno colpito molto il pubblico, soprattutto perché l’insegnante, fino a pochi giorni fa, aveva sempre difeso Opi dalle critiche di Rudy Zerbi. Tuttavia, la delusione sembra aver preso il sopravvento, tanto da scatenare un battibecco accesissimo tra i due prof.

“Eliminarlo? Lo faccio con i miei tempi. Non sei tu il suo giudice, Rudy. Lui non è un disastro.”, è sbottata l’insegnante di Amici 25.

Opi, però ha accettato la situazione e con grande maturità ha commentato: “Se sono lì, è giusto così. So anche io che c’è un divario. Io ho altri punti di forza, do il cuore quando salgo sul palco. Continuerò a lavorare.”

A quel punto, molto sorpresa Maria De Filippi è intervenuta, chiedendo alla Pettinelli: “Da un mese lo difendi, ora perché parli di eliminazione?”. La risposta dell’insegnante è stata decisa: “Non ho detto che lo faccio fuori, ma ci devo pensare. Prenderò provvedimenti.”

Queste parole quindi hanno diviso il pubblico. Da una parte chi sostiene Opi, dall’altra chi ha dei dubbi sul suo futuro nella scuola di Amici 25. Ora l’allievo indossa la maglia rossa e starà a lui cercare di difendere il proprio posto.

