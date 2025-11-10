Quello che sarebbe dovuto essere uno scherzo al Grande Fratello, è finito male e si è trasformato in una furiosa lite: “Mi hai tirato i capelli. Non puoi mettere le mani addosso”. Cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, lo scherzo finisce male

A quanto pare un semplice scherzo nella Casa del Grande Fratello si è trasformato in una vera e propria lite tra alcune concorrenti. Tutto è iniziato venerdì notte, quando Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Francesca Carrara hanno deciso di “bloccare” per gioco Donatella Mercoledisanto, puntandole il phon acceso in faccia con l’aria calda al massimo.

La casalinga pugliese, visibilmente infastidita, ha reagito male: “Ci facciamo male! Ragazzi basta, soffro di claustrofobia!”. La regia ha subito cambiato inquadratura, ma secondo alcune voci, lo scherzo sarebbe degenerato in uno scontro fisico. Il giorno seguente Donatella è rimasta in silenzio, ignorando in particolare la sua amica Francesca.

Sabato notte, la situazione è andata fuori controllo ulteriormente al Grande Fratello. Francesca ha affrontato Donatella, accusandola apertamente. “Da donna adulta guardami! Mi hai tirato il cancellino, mi hai presa per i capelli. Se io ti avessi tirata per i capelli, tu come avresti reagito? Non puoi mettere le mani addosso a una persona!”, ha detto decisa.

questo litigio over alle 2 di notte ci stanno letteralmente: SFAMANDO #grandefratello

Donatella ha tentato di spiegarsi con la coinquilina del Grande Fratello. Per quanto si sia scusata ha anche tentato di difendersi: “Tu mi hai puntato il phon in faccia! Ti ho tirato prima il braccio per chiederti aiuto. Forse ti ho tirato i capelli nel panico, ma soffro di claustrofobia e non respiravo. Ho sbagliato, ma non volevo farti del male”.

Dopo ore di tensione, le due hanno provato a chiarirsi, ma a quanto pare la situazione sembra essere ancora molto tesa al Grande Fratello. Lo scherzo, nato per divertire è però andato oltre e provocato dunque allo scontro. Stasera sicuramente ne sapremo di più!

