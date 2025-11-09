Sia Milly Carlucci che Maria De Filippi ieri a Ballando e Tú sí que vales hanno reso omaggio al maestro Beppe Vessicchio

Con un omaggio significativo e sentito Milly Carlucci a Ballando con le Stelle e Maria De Filippi a Tú sí que vales, hanno ricordato il maestro Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra è scomparso ieri all’età di 69 anni e la notizia della sua dipartita ha colpito profondamente tutti.

Le parole di Milly Carlucci per Beppe Vessicchio

Come un fulmine a ciel sereno ieri è arrivata la terribile notizia della scomparsa del maestro Beppe Vessicchio, a 69 anni. L’accaduto ha sconvolto il mondo della musica, dello spettacolo, così come la gente comune che in lui vedeva un punto di riferimento.

In TV ieri sera durante la diretta di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci in apertura di puntata ci ha tenuto a spendere due parole per la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio:

“Io voglio approfittare dell’inizio della puntata per applaudire quello che è stato un maestro della musica italiana. Il maestro Beppe Vessicchio. Da tutti noi un applauso e un ricordo grato per tutto quello che ha donato alla musica italiana. Grazie. Doveroso l’applauso e la standing ovation dei musicisti e di tutto il pubblico per un grande della musica. Non ti dimenticheremo mai, maestro”.

L’omaggio di Maria De Filippi a Tú sí que vales

Inevitabile un pensiero anche da parte di Maria De Filippi. La conduttrice ha aperto la puntata di Tú sí que vales ieri sera con un video tributo dedicato proprio al maestro Beppe Vessicchio. Trattandosi di puntate registrate non era possibile intervenire in diretta come accaduto a Milly Carlucci e, per tale ragione, la presentatrice ha pensato di rendergli omaggio in questo modo.

Ecco il video che è stato trasmesso in televisione prima dell’inizio della puntata di Tú sí que vales dove sono stati raccolti alcuni dei momenti con protagonista Beppe Vessicchio….

Così dunque anche il mondo della TV ha voluto ricordare e salutare Beppe Vessicchio.

Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono al dolore e mandano un abbraccio sentito alla sua famiglia.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.