La puntata di Amici 25 di oggi è stata ricca di colpi di scena. C’è stata una vera e propria strage di eliminazioni con ben 3 allievi mandati a casa tra canto e ballo, due nuovi ingressi e una maglia sospesa. Le reazioni in studio tra gli allievi e il pubblico.

Amici 25, strage di eliminazioni in puntata

Abbiamo assistito a una puntata piena di colpi di scena nella scuola di Amici 25 questo pomeriggio. La tensione è stata piuttosto palpabile non solo per le due sfide a cui abbiamo assistito, ma anche per le eliminazioni che ne sono scaturite così come la sospensione di una maglia. Ma facciamo il punto ed entriamo nel dettaglio.

Matilde perde la sfida

La ballerina Matilde oggi pomeriggio ha svolto la sua sfida. L’allieva però ha perso la sua sfida contro Paola, giudicata da Francesca Bernabini.

Ad Amici 25 Matilde ha portato in scena una coreografia toccante sulle note di Coraline, accompagnata da una valigia come elemento simbolico, mentre la sfidante si è esibita su L’importante è finire.

La giudice ha spiegato: “Matilde è molto comunicativa e brava nella parte superiore, ma ha delle lacune importanti nella parte inferiore che non si colmano in poco tempo. Paola è più tecnica e ha più potenziale, anche se le manca un po’ di emozione”.

Per questo dunque si è arrivati a tale decisione, che ha lasciato letteralmente di stucco i suoi compagni, tra le lacrime, e il pubblico.

Anche Frasa perde la sfida ad Amici 25

Momento difficile anche per Frasa, che ha perso la sfida contro Angie, scelta da Rudy Zerbi. A giudicare è stata Federica Camba.

Entrambi hanno cantato i loro inediti, poi True Colors per Frasa e Can’t help falling in love per Angie, che si è accompagnata al piano.

Nonostante un piccolo problema tecnico, la giudice ha scelto la sfidante: “Mi ha fatto entrare di più nel suo immaginario.”

Inutile dire che anche qui gli allievi di Amici 25 sono rimasti senza parole e si sono detti molto dispiaciuti.

La Celentano elimina un allievo e sospende una maglia

La maestra Alessandra Celentano ha preso una decisione netta su Tommaso: “Non voglio illuderti, ma dopo un mese ho capito che non puoi reggere il confronto con gli altri. Ti serve più tempo.” Con queste parole, l’allievo ha dovuto lasciare la scuola.

A fine puntata, la Celentano ha richiamato anche Emiliano, sospendendogli la maglia. “Applichi poco le correzioni e pensi che la danza sia solo evoluzioni e salti. Non è così”, ha detto la maestra.

Insomma si è trattata di una puntata decisamente difficile per gli allievi di Amici 25!

