Il mondo del calcio piange il patron italo-americano che ha trasformato il club viola e sognato la rinascita di Firenze…

Il mondo del calcio piange il patron italo-americano che ha trasformato il club viola e sognato la rinascita di Firenze

Il mondo del calcio italiano e internazionale si sveglia oggi con una notizia che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Firenze. Rocco Commisso, l’uomo che ha guidato la Fiorentina con passione travolgente e piglio imprenditoriale, è deceduto all’età di 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro problemi di salute. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, confermando le voci che si rincorrevano nelle ultime ore.

Il messaggio della famiglia

La famiglia ha voluto condividere questo momento di immenso dolore con un messaggio colmo di commozione rivolto a tutti i sostenitori della maglia viola. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso“, recita il comunicato diffuso in mattinata. Il testo prosegue spiegando che il patron si è spento dopo un prolungato periodo di cure, lasciando un vuoto profondo in tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco.

Il sogno americano

La storia di Rocco Commisso rappresenta il classico sogno americano vissuto da un ragazzo partito dalla Calabria con una valigia piena di speranze. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, si era trasferito negli Stati Uniti a soli 12 anni per ricongiungersi con il padre ed iniziare una nuova vita. Grazie al suo incredibile spirito di sacrificio e a una visione lungimirante, Commisso ha costruito un impero nel settore delle telecomunicazioni con la sua azienda Mediacom. Nonostante il successo oltreoceano, il suo legame con il calcio e con l’Italia non è mai venuto meno durante la sua intera carriera.

Il suo ingresso nel mondo del pallone professionistico era avvenuto nel gennaio del 2017, quando aveva acquisito la quota di maggioranza dei celebri New York Cosmos. Tuttavia, il vero grande amore sportivo è sbocciato il 6 giugno 2019, giorno in cui è diventato ufficialmente il proprietario della Fiorentina, rilevando il club dai fratelli Della Valle. Durante la sua presidenza, Commisso ha investito ingenti risorse per modernizzare la società, culminando i suoi sforzi con la costruzione del Viola Park, un centro sportivo all’avanguardia che resterà per sempre il suo lascito tangibile.

Le condizioni del Presidente si erano aggravate sensibilmente nelle ultime settimane, nonostante la sua volontà di restare vicino alla squadra. I collaboratori più stretti raccontano di un uomo che, fino all’ultimo istante, chiedeva aggiornamenti sui risultati e sullo stato di avanzamento dei progetti legati allo stadio. Firenze perde oggi un leader carismatico che, pur tra polemiche e discussioni accese, ha sempre messo la difesa della sua Fiorentina davanti a ogni interesse personale o economico.

Dario Lessa

Leggi anche: Addio a Tony Dallara, il cantante si è spento a 89 anni