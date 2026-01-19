Addio a Valentino Garavani, l’ultimo Imperatore che scelse la bellezza come unica missione
Valentino Garavani è morto a 93 anni nella sua amata Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo che va…
Valentino Garavani è morto a 93 anni nella sua amata Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo che va ben oltre i confini del fashion system e segna la fine di un’epoca fondamentale per la moda italiana e internazionale
Il nome di Valentino Garavani è da decenni un’icona universale, capace di attraversare generazioni e mutamenti del gusto senza mai perdere forza simbolica. Non è necessario essere esperti di passerelle per comprendere l’importanza del suo contributo: lo stile Valentino ha definito un’idea di eleganza riconoscibile, duratura e profondamente radicata nell’immaginario collettivo. Il marchio Valentino è diventato sinonimo di lusso, grazia e raffinatezza, imponendosi come punto di riferimento assoluto nel panorama del costume mondiale.
La grazia e l’eleganza di Valentino Garavani
Fin dalla fondazione della sua maison nel 1959, Valentino Garavani, (nato l’11 maggio 1932 a Voghera), ha costruito una carriera guidata da un’intuizione semplice ma rivoluzionaria: il desiderio universale di ogni donna di sentirsi bella. Per quasi mezzo secolo, fino al ritiro dalle scene nel 2007, lo stilista ha scelto di non inseguire le mode passeggere. Al contrario, ha celebrato un’eleganza armoniosa e senza tempo, fondata sull’equilibrio delle forme e sulla cura assoluta dei dettagli.
In un settore in continua evoluzione, Valentino Garavani è rimasto fedele a un ideale estetico coerente. La sua moda ha sempre posto al centro la femminilità, trasformando ogni creazione in un atto di rispetto e valorizzazione della donna. Questo dialogo silenzioso e costante con l’universo femminile lo ha consacrato, fin dagli esordi, nell’Olimpo dei grandi creatori. Roma, sua città d’elezione, custodisce oggi l’eredità di un uomo che ha saputo trasformare l’eleganza in leggenda.
Lo stilista delle vite celebri
Valentino non si limitava a creare abiti: costruiva racconti. Le sue creazioni hanno accompagnato donne leggendarie nei passaggi più intimi e in quelli sotto i riflettori. Jacqueline Kennedy lo scelse nei momenti simbolo della sua vita, Elizabeth Taylor esaltava la sua presenza scenica nei suoi drappeggi, mentre Audrey Hepburn, la principessa Margaret e icone senza tempo come Sophia Loren affidarono alla sua mano la propria immagine.
Il ricordo delle istituzioni
Alla notizia della sua scomparsa, anche il mondo politico ha voluto rendere omaggio al Maestro. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo cordoglio con parole sentite, sottolineando come l’Italia perda una delle personalità più ammirate e luminose del suo panorama culturale.
Quando la moda diventa arte
Secondo Gualtieri, Valentino ha insegnato al mondo il significato autentico di eleganza e bellezza, portando ovunque l’eccellenza italiana e trasformando la moda in una forma d’arte. Roma, città che ha visto nascere e crescere la sua Maison in via Condotti, si unisce simbolicamente alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno amato e seguito il suo genio creativo. Il saluto si chiude con un grazie che va oltre le parole: per aver donato al mondo un’idea di bellezza eterna, raffinata e indimenticabile. Un’eredità che continuerà a vivere, ben oltre il tempo.
Giancarlo Giammetti: dodici anni d’amore e un sodalizio duraturo
Giancarlo Giammetti, 83 anni, è stato il compagno di Valentino Garavani. Il loro legame sentimentale è durato dodici anni, ma la collaborazione lavorativa è iniziata molto prima: Giammetti è cofondatore della maison Valentino e collaboratore artistico dello stilista, oltre a ricoprire oggi il ruolo di presidente onorario del Valentino Fashion Group.
L’ultimo saluto a Valentino Garavani
Chi desidera rendere omaggio a Valentino Garavani potrà farlo a Roma, dove sarà allestita la camera ardente presso lo spazio PM23, in Piazza Mignanelli 23, sede storica della maison Valentino. L’ultimo saluto sarà possibile nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio.
Il funerale di Valentino Garavani si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8, a Roma.
Ph Copertina @IPA AGENCY