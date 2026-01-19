Valentino Garavani è morto a 93 anni nella sua amata Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo che va ben oltre i confini del fashion system e segna la fine di un’epoca fondamentale per la moda italiana e internazionale

Il nome di Valentino Garavani è da decenni un’icona universale, capace di attraversare generazioni e mutamenti del gusto senza mai perdere forza simbolica. Non è necessario essere esperti di passerelle per comprendere l’importanza del suo contributo: lo stile Valentino ha definito un’idea di eleganza riconoscibile, duratura e profondamente radicata nell’immaginario collettivo. Il marchio Valentino è diventato sinonimo di lusso, grazia e raffinatezza, imponendosi come punto di riferimento assoluto nel panorama del costume mondiale.

La grazia e l’eleganza di Valentino Garavani

Fin dalla fondazione della sua maison nel 1959, Valentino Garavani, (nato l’11 maggio 1932 a Voghera), ha costruito una carriera guidata da un’intuizione semplice ma rivoluzionaria: il desiderio universale di ogni donna di sentirsi bella. Per quasi mezzo secolo, fino al ritiro dalle scene nel 2007, lo stilista ha scelto di non inseguire le mode passeggere. Al contrario, ha celebrato un’eleganza armoniosa e senza tempo, fondata sull’equilibrio delle forme e sulla cura assoluta dei dettagli.

In un settore in continua evoluzione, Valentino Garavani è rimasto fedele a un ideale estetico coerente. La sua moda ha sempre posto al centro la femminilità, trasformando ogni creazione in un atto di rispetto e valorizzazione della donna. Questo dialogo silenzioso e costante con l’universo femminile lo ha consacrato, fin dagli esordi, nell’Olimpo dei grandi creatori. Roma, sua città d’elezione, custodisce oggi l’eredità di un uomo che ha saputo trasformare l’eleganza in leggenda.