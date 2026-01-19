Milano Fashion Week, da Ricky Martin a Ed Westwick, il front row della sfilata Fall/Winter 2026-27 si trasforma in un red carpet leggendario

Milano si ferma. Non è solo una questione di calendario, è un battito cardiaco collettivo. La sfilata Uomo Fall/Winter 2026-2027 segna un passaggio d’epoca: è la prima collezione firmata interamente da Leo Dell’Orco, braccio destro di Giorgio Armani sin dai tardi anni Settanta e oggi custode di un’eredità immensa dopo la scomparsa del Maestro lo scorso settembre.

Ricky Martin infiamma Milano

Il vero colpo di scena in passerella? L’arrivo di Ricky Martin. L’icona della musica latina ha sfidato le temperature rigide milanesi con un look che fonde lusso e attitudine urban: un completo blu notte abbinato a una giacca tecnica con cappuccio bordato di pelliccia. Avvistato nel quadrilatero della moda e poi nel cuore dell’evento, Ricky ha ricordato a tutti perché lo stile Armani è, da sempre, il linguaggio universale del successo. Prima che le luci si abbassino, è la prima fila a dettare legge.

Gli occhi sono tutti anche per Hudson Williams. L’attore canadese, reduce dal trionfo ai Golden Globes, ha confermato il suo legame indissolubile con la maison sfoggiando un completo sartoriale grigio mélange.

@Hudson Williams Piovanotto Marco Abaca Ipa

Il parterre è un mix eclettico di musica, cinema e carisma:

Malika Ayane: fedelissima della maison, ha incantato con un look maschile rigoroso, dimostrando ancora una volta come il tailoring di Armani sappia esaltare la femminilità più sofisticata.

@Piovanotto Marco Abaca Ipa – Malika Ayane- Luca Marinelli

Ed Westwick Mimmo Carriero IPA

Un magnetico Luca Marinelli in soprabito lungo ha dialogato con lo stile più sportivo di Ed Westwick, mentre Jack O’Connell (fresco del successo di 28 anni dopo) e Andrea Arcangeli hanno portato in passerella la freschezza della nuova Hollywood (e della nuova Italia).

Un intramontabile Gianni Morandi, essenziale in blu e pullover a mezzo collo, ha regalato sorrisi ai fotografi, incarnando quell’eleganza sussurrata che non ha bisogno di gridare per farsi notare.

@Piovanotto Marco Abaca Ipa Gianni Morandi

Il Debutto di Leo Dell’Orco

Quando Dell’Orco è uscito per ultimo in passerella, l’emozione era palpabile. La collezione è un tributo alla classicità, frutto di una simbiosi durata oltre quarant’anni tra lui e il Maestro. Non è solo moda: è la dimostrazione che l’incantesimo di Re Giorgio non si è spezzato. Milano ha parlato: Re Giorgio è morto, lunga vita allo stile Armani.