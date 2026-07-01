Il mondo della disco music perde una delle sue voci più riconoscibili. La morte di Victor Willis segna la fine di un capitolo importante per i Village People, gruppo che ha trasformato la cultura pop degli anni ’70 con brani diventati iconici a livello globale, come YMCA, e ancora oggi immediatamente riconoscibili.

Addio a Victor Willis, il co-autore del successo globale “YMCA” è morto

È morto all’età di 74 anni Victor Willis, storico frontman e cofondatore del celebre gruppo disco Village People. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social della band, che ha comunicato il lutto con queste parole: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la morte di VICTOR WILLIS, cantante dei Village People. Victor è scomparso lunedì 30 giugno 2026 a causa di una malattia breve ma aggressiva. Si chiede il rispetto della privacy“. Un ulteriore messaggio ha confermato il decesso senza aggiungere dettagli sulle circostanze, sottolineando il desiderio di riservatezza della famiglia. Anche la moglie ha condiviso il dolore con una dichiarazione in cui scrive: “È con profonda tristezza che devo annunciare la scomparsa di mio marito, Victor Willis”.

Il percorso artistico di Victor Willis e i Village People

Willis è stato una figura centrale nella nascita del gruppo nel 1977, contribuendo a definire l’immaginario della disco music internazionale. Con la band ha firmato e interpretato alcuni dei brani più noti della musica popolare, tra cui “YMCA”, “Go West” e “In the Navy”, diventati successi globali e simboli di un’epoca. Sul palco interpretava spesso il personaggio del poliziotto, una delle icone visive della formazione, che includeva membri vestiti secondo archetipi riconoscibili della cultura urbana. Dopo aver lasciato il gruppo nei primi anni Ottanta, è tornato nel 2017, riaprendo una nuova fase artistica e partecipando anche a produzioni recenti come A Village People Christmas (2018).

Eredità, controversie e ultimi anni di Victor Willis

Nel corso della sua carriera, Willis ha attraversato anche battaglie legali sui diritti di alcuni brani storici, ottenendo nel 2012 importanti riconoscimenti sulla proprietà di canzoni come “YMCA” e “In the Navy”. Negli ultimi anni, la musica dei Village People è tornata al centro del dibattito culturale anche per il suo utilizzo politico da parte di Donald Trump, che ne ha fatto uso durante alcuni eventi pubblici e comizi. Il gruppo si è esibito anche in occasione di un comizio pre-insediamento legato al suo secondo mandato, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Alcuni hanno sottolineato come “YMCA” sia diventata nel tempo un inno associato alla comunità LGBTQ+, in contrasto con alcune posizioni politiche.

Willis lascia la moglie, Karen Huff-Willis, e un’eredità musicale che ha contribuito a definire l’identità della disco music, resa immortale dal successo globale di “YMCA”.