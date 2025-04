Al quotidiano Libero Adriana Volpe ha svelato cosa è successo con Pierluigi Diaco e i motivi del suo allontanamento dal programma del conduttore, BellaMa’.

Adriana Volpe svela cosa è successo

Mentre si prepara per il gran finale di Ne vedremo delle belle (data la chiusura anticipata), Adriana Volpe ha avuto modo di rilasciare un’intervista al quotidiano Libero e parlare della fine della collaborazione lavorativa con Pierluigi Diaco.

La conduttrice ha rivelato i motivi che avrebbero portato a questo allontanamento confermando i chiacchiericci e rumor ripresi da Fanpage.it non molto tempo fa. Sembrerebbe che tutto sia legato alla questione che riguardava Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo aveva confidato di avere fatto pace con la collega, così l’idea di Diaco pare fosse quella di realizzare un incontro nel suo programma BellaMa’.

Adriana Volpe, però, a quanto pare non era così d’accordo con questo progetto. C’è da dire però, dall’altra parte, che sempre la conduttrice ha deciso di incontrare Magalli a Verissimo. Questo avrebbe quindi provocato dei dissapori, secondo la Volpe: “Diaco si è offeso con me per la mia intervista a Verissimo”.

Per chi non lo ricordasse, infatti, il 27 ottobre scorso Adriana Volpe è stata ospite di Verissimo proprio con Giancarlo Magalli. Nel programma di Silvia Toffanin dopo anni di controversie legali, hanno fatto pace. Come detto, però, sembrerebbe che quest’intervista a Diaco non sarebbe andata troppo a genio: “Si è molto offeso perché quella pagina televisiva voleva scriverla lui. Dopo la mia partecipazione a Verissimo si è interrotto il mio rapporto lavorativo con BellaMà”.

Nonostante ciò però Adriana Volpe non è ha fatto un dramma, dato che chiusa questa esperienza, si sono aperte per lei le porte di Rai 1: “Sono stata accolta da Caterina Balivo a La volta Buona e contestualmente sono stata scelta per Ne vedremo delle belle. Quindi che dire? Auguro a Pierluigi il meglio e spero di riuscire a prendermi un caffè con lui presto”.

Come al solito dunque Adriana Volpe ha voluto spiegare, senza rancori, il perché non abbia più avuto modo di presenziare nella trasmissione pomeridiana di Pierluigi Diaco. Vedremo se il conduttore deciderà di rispondere.