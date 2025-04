Sembra non aver spiccato il volo Ne vedremo delle belle. La nuova trasmissione di Rai 1 dedicata alle showgirl a quanto pare chiuderà in anticipo! Dagospia ha svelato infatti che la trasmissione si concluderà prima del previsto. Ecco i presunti motivi e la data della finale.

Il motivo della chiusura di Ne vedremo delle belle

I gossip e indiscrezioni sulle protagoniste di Ne vedremo delle belle non sembrano mancare. Adesso Dagospia mediante la firma di Giuseppe Candela ha fatto sapere che ci sono delle novità riguardo alla trasmissione.

LEGGI ANCHE: Patrizia Pellegrino replica a Valeria Marini, che a Domenica In ha rivelato che non la sopporta

Pare infatti che il talent di Carlo Conti non si concluderà probabilmente il 19 aprile, come preventivato, anzi. Pare infatti che Ne vedremo delle belle si chiuderà in anticipo. Stando a quanto emerso infatti il programma terminerà questa settimana stessa e non la prossima.

Una notizia che ha colto di sorpresa i telespettatori che, probabilmente, non si aspettavano una scelta del genere su Ne vedremo delle belle. Ma questa la notizia riportata dal giornalista sul sito di Dagospia, che sembrerebbe quindi confermare la chiusura anticipata della trasmissione:

«CANDELA FLASH! CHIUDE IN ANTICIPO “NE VEDREMO DELLE BELLE”. L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DEL SABATO SERA CON CARLO CONTI E DIECI SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW ANDRÀ IN ONDA SABATO 12 APRILE, LA FINALISSIMA ERA INIZIALMENTE PREVISTA IL SABATO SUCCESSIVO».

Ma quale sarebbe il motivo di questa scelta da parte della Rai a proposito di Ne vedremo delle belle? Dagospia fa sapere che riguarderebbe gli ascolti e ha riportato anche le dichiarazioni dell’azienda:

FATALI GLI ASCOLTI FLOP CROLLATI AL 13% DI SHARE – FONTI RAI MINIMIZZANO: “SI È TRATTATO DI UN ESPERIMENTO, CHIUSURA LEGATA ANCHE ALLA CONCOMITANZA CON LA PASQUA”».

Pare quindi che Ne vedremo delle belle ha come data di chiusura il 12 aprile, quindi questo sabato. Staremo a vedere se ci saranno delle ulteriori novità! Vi aspettavate una scelta del genere?