Voci di corridoio sostengono che Luisa Ranieri potrebbe presto essere presto arruolata in Rai per la conduzione di un nuovo programma. Cosa è emerso fino a oggi.

Luisa Ranieri in Rai alla conduzione di un programma?

Il talento di Luisa Ranieri è indiscusso! Attrice in grado di spaziare dai ruoli più drammatici a quelli più divertenti e leggeri, in questi anni ci ha regalato personaggi straordinari. Adesso dopo il successo della fiction Le indagini di Lolita Lobosco e l’arrivo della nuova serie La Preside, pare che la Rai abbia intenzione di puntare ancora su di lei.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi sembrerebbe infatti che la rete sarebbe pronta a fare una proposta inedita a Luisa Ranieri. L’idea pare sia quella di riportarla in prima serata con un progetto inedito.

Stando alle voci di corridoio, l’azienda di Viale Mazzini pare stia pensando di sceglierla come volto di punta del sabato sera di Rai 1. Pare che al momento il progetto sia ancora in fase embrionale e che la rete ammiraglia abbia pronta un’offerta. Si tratterebbe di uno show, una sorta di ritorno al classico varietà, fatto di musica, narrazione, spettacolo dove si uniscono più mondi.

Se così fosse quindi la Rai potrebbe proporre a Luisa Ranieri un nuovo format che ricordi un po’ gli spettacoli del passato, dove si mette in evidenza tutto il talento della nota e amata attrice. Peraltro non si tratterebbe della prima volta per lei. Nel lontano 2005 infatti la Ranieri ha affiancato Adriano Celentano nel rivoluzionario, Rockpolitik. E anche in quell’occasione si è dimostrata preparata e all’altezza. Quindi perché non ripetersi con qualcosa di nuovo?

Nel caso in cui questa notizia dovesse rivelarsi reale e il progetto dovesse andare in porto, ci sarà la possibilità di vedere Luisa Ranieri in una veste del tutto nuova, ma non propriamente inedita. Attendiamo di capire se verrà o meno confermato questo chiacchiericcio, ma se così fosse si tratterebbe di un ottimo acquisto, anche perché il pubblico di Rai 1 (e non) molto affezionato a lei e ai suoi personaggi.